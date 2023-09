Doja Cat fait exploser la robe inconfortable de Victoria Secret de la NYFW

Doja Cat, au franc-parler, a laissé l’hélicoptère chanter à propos de sa tenue pour le défilé de mode Victoria’s Secret qui était si inconfortable qu’elle a dit que cela la « fendit » « comme un bloc de fromage cheddar fort ».

Toutes les stars et passionnés de mode se sont réunis à New York pour la Fashion Week de New York. Victoria’s Secret organisait son défilé de mode annuel. De nombreuses célébrités comme Naomi Campbell et Priyanka Chopra ont foulé le tapis rose, dont Doja Cat.

Alors que tout le monde était magnifique, Doja Cat a révélé via son Instagram qu’elle détestait en fait la robe noire moulante et dévoilant les fesses qu’elle portait lors de l’événement Victoria’s Secret World Tour 2023.

La chanteuse a profité de son histoire Instagram pour s’exprimer, expliquant qu’elle était inconfortable à porter.

« C’est fou quand tu portes une robe et que tout ton vagin est dehors toute la nuit et que les bretelles de la robe tirent tes seins jusqu’aux genoux et que tout ce que tu as demandé était une robe nuisette mais je ne suis pas d’accord, » » a-t-elle déclamé, ajoutant qu’elle était dans son « ère de divagation, ma putain d’ère Karen ».

Elle a continué…

« La culotte était intégrée à la robe, donc quand je l’ai enfilée, les bretelles ont tiré les ficelles jusqu’à mon col et m’ont fendu comme un bloc de fromage cheddar fort. Une salope n’aurait jamais pensé qu’elle pourrait faire manipuler un homme avec un morceau de tissu. La culotte de cet engin m’a emmené sous les gradins et a fouillé ma merde.

Ses véritables sentiments à propos de la robe ne l’ont cependant pas empêchée de poser pour le gram et de montrer son look. Elle a montré la caractéristique amusante du dos de la robe : un décolleté plongeant et un string intégré avec le logo Victoria’s Secret. Elle a complété le look avec des talons chaton noirs, un tour de cou en diamant et des lunettes de soleil transparentes.

La série d’histoires Instagram a depuis été supprimée.

Bien qu’elle soit mal à l’aise, Doja a poursuivi en disant qu’elle avait passé une « belle nuit » – à part « ces sangles NON AJUSTABLES », ajoutant qu’elle « allaiterait ». [the dress] aux papillons de nuit.