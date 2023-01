Doja Cat et Kylie Jenner brillent au spectacle de Schiaparelli

Les défilés couture printemps 2023 ont débuté à Paris ce week-end, en commençant par nul autre que Schiaparelli.

Selon des rapports de Vogue britanniquele spectacle s’inspire de Dante Alighieri Enferavec des mannequins comme Shalom Harlow, Irina Shayk et Naomi Campbell défilant sur le podium dans des looks ornés de têtes d’animaux en mousse.

Les visages plaqués or emblématiques du créateur de Schiaparelli, Daniel Roseberry, ont également fait leur apparition sur le podium, brouillant les frontières entre les corps réels et les objets inanimés, tout cela grâce à la maquilleuse Pat McGrath.

En plus de la peinture dorée pour les autres modèles, McGrath et son équipe ont fait un look encore plus extravagant pour Doja Cat, qui était ornée de cristaux Swarovski pourpres pour un “look chatoyant, scintillant et subversif”.

“Collaborer avec les talentueux incomparables Doja Cat et Daniel Roseberry a été un plaisir absolu”, déclare McGrath, selon Vogue britannique. “Sa patience et son dévouement alors qu’elle s’est assise avec l’équipe Pat McGrath et moi pendant quatre heures et 58 minutes pour réaliser la création, recouverte de plus de 30 000 cristaux Swarovski appliqués à la main, étaient vraiment inspirants.”

Un autre grand nom du spectacle était Kylie Jenner, qui a volé la vedette dans une longue robe noire ornée d’une tête de lion apparemment grandeur nature.

Le magnat du maquillage a associé l’accessoire à fourrure à un chignon élégant, des boucles d’oreilles en or et un sac en peau de croco, partageant une série d’images dans le look sur Instagram avec une légende remerciant Schiaparelli et Daniel Roseberry. Elle a également veillé à souligner qu’aucun animal n’a été blessé lors de la réalisation de sa pièce époustouflante, qui a été construite avec des matériaux artificiels.

“LA BELLE ET LA BÊTE”, a-t-elle écrit sur la plateforme de médias sociaux. “Merci @danielroseberry et @schiaparelli pour cette matinée si spéciale. wow, j’ai adoré porter cette création en faux art construite à la main avec des matériaux synthétiques. belle belle.

Vérifiez-le ci-dessous: