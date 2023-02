Doja Cat défend Britney Spears après que les trolls aient comparé les coupes à la mode – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock/SplashNews

Chat Doja27 ans, n’aime pas les trolls comparant la coupe à la mode qu’elle a fait ses débuts en août à Britney Spears‘ s’est rasé la tête en 2007. Le rappeur a expliqué comment les critiques en ligne ont suggéré avec légèreté qu’elle traversait peut-être des problèmes de santé mentale, comme la pop star de 41 ans, à cause de sa décision de se raser les serrures, et a admis qu’elle a estimé que c’était très “irrespectueux”, dans une nouvelle interview avec La variété. “C’est tellement irrespectueux de la part des gens de minimiser ce que Britney a vécu et de faire une blague sur quelque chose qui était très sérieux et important dans sa vie”, a-t-elle déclaré au point de vente.

Plus à propos Britney Spears

“Chaque fois que je vois un commentaire comme celui-là, je ne peux pas calculer ce qui se passe, à part que c’est juste une chose horrible”, a-t-elle ajouté. Britney a fait la une des journaux au cours des dernières années lorsqu’elle était sous la tutelle de son père, Jaime Spears, et a été mandaté pour suivre régulièrement des soins psychiatriques lors d’une bataille de santé mentale signalée. Elle a été libérée de sa tutelle en 2021, après 13 ans.

En plus de défendre Britney et ses difficultés, Doja a expliqué pourquoi elle avait décidé de changer de look sans avertissement. Elle a déclaré publiquement qu’elle voulait arrêter la musique après avoir été critiquée pour avoir annulé sa performance au festival Asunciónico du Paraguay en raison d’inondations. Elle a commencé à se concentrer sur ses cheveux et a pensé: “Enlevez-moi ça.”

“J’avais besoin de changer quelque chose”, a-t-elle déclaré. « Je ne m’entraînais pas et je ne prenais pas vraiment soin de moi comme je le voulais. J’étais comme, ‘Je dois faire quelque chose’, alors j’ai tout coupé.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Après ce geste audacieux, elle a mentionné qu’elle pouvait “voir la forme” de sa tête et de “tout son visage” sans porter de perruque, ce qu’elle avait fait plusieurs fois auparavant mais qu’elle n’aimait pas faire. « Ça ne fait pas du bien. C’est stressant si vous voulez vous entraîner, puis cela vous échappe pendant que vous êtes dans un gymnase public », a-t-elle expliqué. “C’est le meilleur choix que j’ai jamais fait et je ne me suis jamais sentie aussi belle.”

“Et tu sais quoi? Je porte toujours des perruques, et elles sont plus belles maintenant parce que je n’ai plus beaucoup de cheveux », a-t-elle poursuivi. “Maintenant, j’ai un putain de chapeau de cheveux – un shake-and-go – et je le mets juste dessus et c’est mignon et je ressemble à un peu Pulp Fiction fille.”

Lien connexe Lié: Chronologie des rencontres de Britney Spears et Justin Timberlake : du “Mickey Mouse Club” à leur rupture et jusqu’à aujourd’hui

Malgré la confiance qu’elle ressent à propos de son nouveau look, elle est toujours dérangée par les ennemis qui commentent souvent qu’ils ne l’aiment pas et pensent que cela peut signifier qu’elle a des problèmes profonds qu’elle n’aborde pas, sur ses publications sur les réseaux sociaux. «Maintenant, je suis inondé de gens, qui ont ces putains d’idées préconçues sur moi, et ils entrent et essaient de troller. Ce que je sais très bien gérer », a-t-elle déclaré.

“Beaucoup de gens pensent que je ne suis pas douée pour gérer les trolls parce que je leur réponds”, a-t-elle ajouté. “Mais c’est l’art : j’adore faire la putain de guerre avec les trolls. C’est juste ce avec quoi j’ai grandi; Je suis sur Internet depuis 1 000 putains d’années et cela fait partie de moi : je dois y répondre.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.