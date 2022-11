Doja Cat change son nom d’utilisateur Twitter en “Fart” après qu’Elon Musk l’ait aidée

Le PDG de Twitter, Elon Musk, et les plaisanteries amusantes du rappeur Doja Cat sur les réseaux sociaux ont suscité un énorme engouement sur Twitter. C’est jeudi que la rappeuse Kiss Me More a décidé de changer le nom d’utilisateur de son compte Twitter. Cependant, lorsqu’elle n’a pas pu le faire par elle-même, elle a pris l’aide du propriétaire de Tesla, qui a récemment pris la relève en tant que patron de Twitter. Bien que la façon dont Doja Cat demandait de l’aide comprenne quelques blasphèmes, elle a finalement remercié Elon Musk pour sa rapidité et son aide.

Pour ceux qui ne le savent pas, l’ancien nom d’utilisateur du rappeur sur le site de micro-blogging était “Noël”, qui a maintenant été remplacé par “Fart”. Lorsque Doja Cat a essayé de faire le changement elle-même, elle a apparemment échoué plusieurs fois et a tweeté : “Pourquoi ne puis-je pas changer mon nom ici.”

pourquoi ne puis-je pas changer mon nom ici – pet (@DojaCat) 10 novembre 2022

Le PDG de Twitter, Elon Musk, et les plaisanteries amusantes du rappeur Doja Cat sur les réseaux sociaux ont suscité un énorme engouement sur Twitter. C’est jeudi que la rappeuse Kiss Me More a décidé de changer le nom d’utilisateur de son compte Twitter. Cependant, lorsqu’elle n’a pas pu le faire par elle-même, elle a pris l’aide du propriétaire de Tesla, qui a récemment pris la relève en tant que patron de Twitter. Bien que la façon dont Doja Cat demandait de l’aide comprenne quelques blasphèmes, elle a finalement remercié Elon Musk pour sa rapidité et son aide.

Pour ceux qui ne le savent pas, l’ancien nom d’utilisateur du rappeur sur le site de micro-blogging était “Noël”, qui a maintenant été remplacé par “Fart”. Lorsque Doja Cat a essayé de faire le changement elle-même, elle a apparemment échoué plusieurs fois et a tweeté : “Pourquoi ne puis-je pas changer mon nom ici.”

je ne veux pas être Noël pour toujours @Elon Musk svp aidez moi j’ai fait une erreur – pet (@DojaCat) 10 novembre 2022

Dès que le tweet a attiré l’attention du PDG de Twitter, il a rapidement répondu : “J’y travaille !”

J’y travaille! – Elon Musk (@elonmusk) 10 novembre 2022

Dans un post ultérieur, Elon Musk a appelé son nom d’utilisateur, “Assez drôle cependant (émoticônes qui rient).”

Assez drôle quand même 🤣🤣 – Elon Musk (@elonmusk) 10 novembre 2022

Lorsque le nom d’utilisateur du rappeur a été modifié avec succès, la chanteuse de So High a remercié Musk pour son aide. “Merci, Elon”, a-t-elle écrit en montrant sa gratitude.

Après avoir acquis Twitter pour 44 milliards de dollars, Elon Musk a pris plusieurs décisions difficiles concernant le fonctionnement de l’entreprise. Il a limogé plusieurs hauts responsables de la société de médias sociaux, dont Parag Agarwal en tant que PDG, le directeur financier Ned Segal et le directeur des affaires juridiques et des politiques Vijaya Gadde.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici