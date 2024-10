Doja Cat a l’air méconnaissable en fumant alors qu’elle fait ses débuts avec une nouvelle coiffure

Doja Cat continue de prouver qu’elle est un caméléon de style total après avoir dévoilé une toute nouvelle coiffure, qui la rendait presque méconnaissable.

Après avoir publié un diaporama, présentant plusieurs images de ses mèches blondes ondulées, sur Instagram lundi, la rappeuse de 28 ans a plongé ses plus de 24,1 millions de followers dans une frénésie alors qu’ils s’émerveillaient de son relooking glamour.

Sur les photos, on pouvait voir la gagnante d’un Grammy tenant une cigarette allumée alors qu’elle lançait son meilleur regard brûlant vers la caméra tout en regardant par-dessus son épaule.

En moins de 24 heures, elle a reçu plus de 2 millions de likes, dont ceux de Katy Perry, Emily Ratajkowski et Charli XCX.

Hailey Bieber a même commenté un emoji aux yeux de cœur pour signaler son approbation du nouveau look époustouflant de Doja.

Doja Cat continue de prouver qu’elle est un caméléon de style total en dévoilant une toute nouvelle coiffure, qui la rendait presque méconnaissable.

« Une nouvelle ère a commencé », a prédit un adepte.

Un autre a commenté : « Doja Cat est la tendance que je suivrai toujours. »

« Désolé, je n’ai pas l’habitude d’adorer les gens, mais Doja est honnêtement l’une des plus belles femmes de cet univers !! Elle l’est vraiment !!’ » ajouta un troisième.

Un quatrième a même admis qu’ils « pensaient » que les photos étaient celles d’Ariana Grande.

Doja a également partagé un selfie miroir dans un ensemble noir sans manches et un autre en sous-vêtements.

Depuis qu’elle est devenue célèbre en 2018, l’interprète est connue pour faire des vagues avec sa musique et son sens du style audacieux.

En plus de repousser les limites avec sa musique, la superstar a la réputation de proposer des looks excitants lors de ses performances, lors d’événements de mode et sur le tapis rouge.

Certains de ses looks les plus remarquables incluent le fait de tout dévoiler sous une robe transparente de style toile d’araignée et de couvrir tout son corps de peinture rouge de la tête aux pieds et de 30 000 cristaux Swarovski assortis au défilé Schiaparelli printemps/été 2023.

Après avoir publié un diaporama, présentant plusieurs images de ses mèches blondes ondulées, sur Instagram lundi, la rappeuse de 28 ans a plongé ses plus de 24,1 millions de followers dans une frénésie alors qu’ils s’émerveillaient de son relooking glamour.

Depuis qu’elle est devenue célèbre en 2018, l’interprète est connue pour faire des vagues avec sa musique et son sens du style audacieux.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle pensait que « les gens deviennent fous » lorsqu’elle fait des choses comme se raser la tête ou les sourcils, la musicienne a expliqué qu’elle avait fait la paix avec l’inévitable réaction négative suscitée par ses ensembles provocateurs.

« Ma théorie est que si quelqu’un ne m’a jamais rencontré dans la vraie vie, alors, inconsciemment, je ne suis pas réelle pour lui », a-t-elle déclaré à Harper’s Bazaar l’année dernière. « Ainsi, lorsque les gens s’engagent avec quelqu’un qu’ils ne connaissent même pas sur Internet, ils s’approprient en quelque sorte cette personne. »

Doja a poursuivi : « Ils pensent que cette personne leur appartient dans un certain sens. Et lorsque cette personne change radicalement, il y a une réaction de choc presque incontrôlable. … J’ai accepté que c’est ce qui se passe.

Même si elle a divisé les réseaux sociaux sur certains de ses looks, elle a noté que se raser la tête et les sourcils et mettre et enlever sa perruque lui donnait « toute la liberté du monde ».

Doja a également partagé un selfie miroir dans un ensemble noir sans manches et un autre en sous-vêtements.

En plus de repousser les limites de sa musique, la superstar a la réputation de proposer des looks excitants lors de ses performances, lors d’événements de mode et sur le tapis rouge.

Plus tard dans l’interview, elle a admis : « Je m’expose sur les réseaux sociaux et à la télévision… Mais je ne m’expose pas vraiment dans la vraie vie. »

En 2022, l’interprète a avoué qu’elle s’était rasé la tête parce qu’elle « n’aimait jamais » avoir des cheveux.

«Je n’ai jamais aimé avoir des cheveux. Je ne peux pas vous dire une seule fois, depuis le début de ma vie, que je me suis dit : « C’est cool ». Je n’aime tout simplement pas avoir de cheveux », a-t-elle déclaré à ses abonnés Instagram.

La chanteuse à succès de Kiss Me More s’est également souvenue de s’être sentie « tellement épuisée lorsqu’elle s’entraînait » et de porter des perruques, qui, selon elle, commenceraient à « glisser et à se décoller la tête » lorsqu’elle faisait un exercice « incroyablement intense ».

«Je m’entraînais, mais je ne pouvais pas me concentrer parce que j’étais plus préoccupé par mon apparence. Ou comment allaient mes cheveux et comment les garder collés à mon cuir chevelu », a noté Doja.