Doit-on se préoccuper du lobbying au sein des groupes parlementaires ?

gétant donné qu’ils sont l’un des rares endroits où les députés et les pairs de différents partis et avec des philosophies radicalement différentes peuvent apprendre à travailler ensemble, il semble un peu dommage que le système des groupes parlementaires multipartites (APPG) soit la dernière institution être brossé avec la souillure de la saleté. Le comité des normes de Commons doit enquêter sur ce coin obscur et sous-estimé de la vie politique.

Des inquiétudes ont surgi parce que les membres de certains groupes peuvent avoir un conflit d’intérêts, ou l’apparence d’un conflit, en raison de leur implication avec des entreprises ou des organisations étroitement liées aux attributions d’un APPG pertinent. Il peut également y avoir des questions sur qui finance le travail, la recherche et le secrétariat des APPG, et qui paie les frais de déplacement et d’accueil. Bref, on soupçonne que les groupes font l’objet d’un « lobbying » d’une manière insidieuse.

Les APPG sont une chose curieuse. Contrairement aux commissions spéciales ou à celles qui examinent les projets de loi, elles n’ont aucun rôle constitutionnel formel. Ce sont simplement un groupe de députés et de pairs (généralement des députés d’arrière-ban) qui s’associent parce qu’ils ont un intérêt particulier – une cause caritative, disons – ou parce qu’ils ont des liens de circonscription, familiaux ou sentimentaux avec une partie particulière du monde, ou une zone partagée d’expertise.

Ils organisent des événements et un peu de publicité, et publient parfois des rapports sur des sujets de préoccupation. Ainsi, ces dernières semaines, l’APPG sur la démocratie et les droits de l’homme dans le Golfe a signalé que le gouvernement finançait des groupes qui blanchissent les violations des droits de l’homme dans les États du Golfe ; l’APPG sur l’avenir de l’aviation a exprimé sa préoccupation concernant le système de feux de circulation des contrôles de voyage de Covid ; l’APPG sur la beauté, l’esthétique et le bien-être a recommandé un meilleur dépistage des personnes à la recherche de traitements au Botox et de comblement ; et l’APPG sur le Zimbabwe a fait appel au ministère de l’Intérieur pour arrêter les expulsions vers le pays.

Il y a un APPG pour presque tout, en fait, et toutes les causes ne sont pas entièrement politiques, ou même des candidats évidents. Pour en prendre quelques-uns au hasard, il existe des groupes pour l’Afghanistan, le Cameroun, Saint-Marin, la Slovénie, l’Islande, la République turque de Chypre du Nord, le syndrome 22q11, les Alévis, les Sikhs britanniques, le coronavirus, Crossrail, la peine de mort, la réforme électorale, le réaménagement de l’usine à gaz , l’appréciation du jazz, le Lancashire, les courses de pigeons, la course à pied, le vapotage, la lutte et l’emploi des jeunes.

Comme on peut le deviner d’après les chiffres, qui se comptent par centaines, ils se sont considérablement développés au fil des ans pour une raison quelconque. Le vieux cliché était que les membres se joignaient parfois pour pouvoir participer à d’importantes missions d’enquête sur le terrain dans des endroits tels que les Bermudes, la Thaïlande ou les Maldives (tous ont des APPG) ou profiter de la généreuse hospitalité à laquelle on pouvait s’attendre. à suivre d’un intérêt étroit pour le scotch whisky, les vins de Grande-Bretagne, ou l’hôtellerie et le tourisme (encore une fois, tous ont des APPG), mais l’enquête actuelle du comité des normes suggère que quelque chose d’un peu plus sérieux qu’une bouteille de single malt gratuite occasionnelle peut être en jeu.

Quoi qu’il en soit, il serait vraiment dommage que le travail véritablement précieux de nombreux députés et pairs des groupes, travaillant pour de belles causes et sans récompense personnelle, soit compromis par certains de leurs collègues les plus mercenaires et par la lourde intrusion de personnes irresponsables intérêts particuliers.