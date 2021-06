Doit-on dormir ou s’amuser ?

Avez-vous déjà lu un article et réalisé qu’il parle de vous ? Cela m’est arrivé ce matin pendant que je lisais le travail de mon collègue. Et je me sens interpellé, même si elle a raison.

Mon collègue Jenna Ryû publié une histoire aujourd’hui sur la « vengeance de la procrastination au coucher », le phénomène dans lequel nous troquons le sommeil contre du temps libre. Vous savez, comme lorsque vous regardez un autre épisode d’une émission en streaming au lieu de frapper le foin. Ou peut-être que vous faites défiler Instagram pendant deux heures. Ou vous jouez à ce jeu de mots sur votre téléphone que vous êtes si près de battre.

Mais, shocker, ce n’est en fait pas une très bonne idée.

« Le paradoxe, c’est que tu ne fais vraiment que du mal à toi-même » dit Dr Sabrina Romanoff, psychologue clinicienne à l’hôpital Lenox Hill de New York. « Bien que vous puissiez être motivé en reprenant le contrôle de leur temps, vous enlevez également la précieuse ressource du sommeil. »

« Les gens qui ont des horaires très chargés ont tendance à penser : « Eh bien, je mérite vraiment de me détendre. Je mérite de prendre du temps pour moi », explique Amy Morin, psychothérapeute agréée. « Donc, plutôt que de s’endormir directement, ils veulent aller faire quelque chose dans lequel ils trouvent un plaisir immédiat. »

Levez la main si c’est vous ? Ouais, ma main est haute en l’air. C’est quelque chose que je fais depuis longtemps, mais c’est aussi quelque chose que j’ai remarqué au cours des dernières semaines alors que mon emploi du temps s’est rempli d’activités sociales et de courses.

Quand je n’allais pas au restaurant ou ne rendais pas visite à des amis et que je passais des semaines entre les voyages à l’épicerie et aux quincailleries, j’avais le temps de me remplir. Et comme beaucoup d’entre vous, je suis entré dans une routine de quarantaine. J’ai trouvé de nouveaux passe-temps, lu plus, regardé plus de télévision (un exploit impressionnant pour un critique de télévision puisque je regarde aussi beaucoup la télévision pendant les heures de travail) et j’ai redéfini la façon dont je me détends avant de me coucher. Mais si je passe la journée hors de chez moi, un merveilleux privilège maintenant que je suis complètement vacciné, je rentre à la maison et me tourne automatiquement vers ma routine pandémique. Je vais jouer au Solitaire sur mon téléphone pendant que « Top Chef » joue en arrière-plan. Mais je n’ai pas le temps pour ça.

Bien que nous ayons tous besoin de temps libre, sauter le sommeil n’est pas la bonne façon de le faire.

« Vous pourriez penser qu’en regardant des émissions de télévision tard dans la nuit, vous vous sentirez vraiment bien, mais souvent les gens se sentent coupables le lendemain d’avoir perdu ce temps, de ne pas dormir suffisamment. Et puis ils sont grincheux, fatigués, se sentir dépassé », dit Morin.

Jenna a arrondi quelques bons conseils pour prioriser le sommeil dans votre vie, et je vais certainement essayer d’employer certaines de ces stratégies, à partir de ce soir.

Aperçu des relations d’aujourd’hui : pourquoi nous y restons trop longtemps

Nous connaissons tous quelqu’un qui est resté trop longtemps dans une relation.

Cette semaine notre chroniqueuse bien-être Sara Kuburic, un thérapeute spécialisé dans l’identité, les relations et les traumatismes moraux, a écrit une chronique réfléchie sur les raisons pour lesquelles cela se produit. Et ce que vous pouvez y faire.

Il est incroyablement difficile d’être coincé dans une relation qui n’est pas juste, mais prendre la décision de partir peut être encore plus difficile.

Beaucoup d’entre nous se sentent frustrés d’être restés « trop longtemps » une fois que nous sommes sortis d’une relation, mais dans ces moments de jugement, nous pouvons perdre de vue à quel point il est difficile de mettre fin à une relation.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez du mal à quitter une relation, il est important d’être doux et patient. Ce n’est pas une décision facile.

Conseils rapides pour prendre cette décision difficile :

Faites attention à ce que la relation vous fait ressentir (la plupart du temps).

à ce que la relation vous fait ressentir (la plupart du temps). Soit honnête avec toi. Posez-vous la question : voulez-vous être dans cette relation ? S’il n’y avait pas de répercussions, resteriez-vous ?

Posez-vous la question : voulez-vous être dans cette relation ? S’il n’y avait pas de répercussions, resteriez-vous ? Construire un système de soutien qui peut offrir une perspective et un espace sûr pour explorer vos sentiments.

qui peut offrir une perspective et un espace sûr pour explorer vos sentiments. Soyez fidèle à vos besoins.

Vous pouvez lire l’histoire complète ici. Et les idées de Sara honoreront USA TODAY chaque semaine, alors soyez excité.

