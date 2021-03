Doit inclure le maithili dans le programme de l’école du Bihar, déclare Neetu Chandra

La langue maithili pourrait être incluse dans le programme des écoles du Bihar, et l’actrice Neetu Chandra se félicite de cette décision.

L’actrice, qui a produit le film Maithili, lauréat d’un prix national, Mithila Makhaan, affirme que l’inclusion de la langue est un «événement qui change la vie».

«Je crois qu’une fois qu’une langue meurt, toute la société meurt – que ce soit la nourriture, la culture, la musique et les vêtements. Tout s’éteint avec la langue. Par conséquent, je plaide et insiste pour qu’ils incluent sûrement le maithili, le bhojpuri, le magahi et les autres langues régionales du Bihar dans le programme scolaire. C’est très important. Et commencer par Maithili serait un grand pas en avant. Si nous incluons cela, ce ne sera tout simplement pas un changement d’état, mais aussi un événement qui changera la société et la vie. Cela ouvrira beaucoup plus de champ aux habitants du Bihar », dit-elle.

Elle exhorte les gens à soutenir la cause. Parlant des efforts qu’elle a déployés pour obtenir une plus grande acceptation des langues locales, Neetu dit: «Je suis très fier de mon frère Nitin Chandra qui se bat pour les langues du Bihar depuis 10 ans. Notre chaîne YouTube intitulée Bejod.in a travaillé sur les différentes langues du Bihar en réalisant des courts métrages, des clips vidéo, des documentaires, etc. »

Elle ajoute: «Champaran Talkies est une maison de production, fondée par le frère Nitin Chandra et moi, nous sommes les premiers à obtenir un prix national pour le Bihar dans la langue du Maithili. Il existe cinq langues du Bihar – Bhojpuri, Maithili, Magahi, Angika et Vajjika. Le maithili est considéré comme l’une des langues les plus importantes. »