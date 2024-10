« Doit faire les choses plus vite, être un peu plus lourd dans ses combats, déplacer les rondelles plus rapidement et simplifier le jeu »

Après l’entraînement de vendredi, L’entraîneur-chef Craig Berube a discuté du retour de William Nylander à l’aile à l’entraînement, de l’état de ses joueurs blessés, des performances mixtes de Timothy Liljegren au camp et de la solide saison hors-concours de Nick Robertson.

Camp d’entraînement 2024 – Lignes du 4 octobre

Attaquants

Knies-Matthews-Marner

Domi – Tavares – Nylander

Pacioretty – Holmberg – McMann

Lorentz – Kampf – Reaves

Dewar

Défenseurs

Rielly – Tanev

OEL – Myers (en remplacement de McCabe)

Benoît – Timmins

Rifai – Hakanpaa/Liljegren

Gardiens de but

Woll

Stolarz

Murray

Absent (au quotidien) : McCabe, Robertson, Jarnkrok

Qui manquait à l’entraînement aujourd’hui en raison de la situation des blessures ? Est-ce que c’est sérieux ?

Bérubé: Jarnkrok, McCabe et Robertson. Tout est quotidien. Non, [nothing serious].

En dehors de la blessure mineure de Nick Robertson, êtes-vous satisfait de ce que vous avez vu de lui au camp ?

Bérubé: Très content. Ce ne sont même pas tant les objectifs. Évidemment, c’est énorme, et c’est un buteur qui termine, ce qui est génial. Mais c’est l’éthique du travail et les détails de la défense qui comptent.

Son but d’hier soir en est un exemple typique. C’était le type le plus bas qui revenait dans notre zone. Il fait tomber un gars de la rondelle, effectue un jeu et avance sur la glace pour marquer un but. C’est le genre de choses qui m’impressionnent.

Dans le passé, Robertson avait besoin de marquer pour rester dans l’alignement, et les autres domaines de son jeu restaient un travail en cours. Avez-vous l’impression qu’il est à un point où vous pouvez l’utiliser plus bas dans l’alignement pour lui donner plus de départs dans l’alignement ?

Bérubé: Nous l’avons utilisé pour éliminer les pénalités tout au long du camp, et il a fait du très bon travail. Il a joué avec différentes personnes tout au long du camp. Peu importe où il joue, s’il joue comme il le fait, c’est un joueur efficace.

Envisagez-vous de faire débuter William Nylander sur l’aile ?

Bérubé: Je l’ai là-bas avec Johnny et Max en ce moment. J’ai dit à Willy de continuer à s’y mettre, de continuer à y travailler et de continuer à faire des répétitions. C’est un travail en cours.

Je le répète : en ce moment, il doit continuer à travailler sur les mises en jeu et continuer à travailler sur le positionnement d’un joueur de centre car c’est une très bonne option.

Avez-vous aimé ce que vous avez vu lorsque Nylander jouait au centre ? Allez-vous y revenir ?

Bérubé: Il y avait beaucoup de bonnes choses que j’ai aimées. À l’heure actuelle, c’est ici que j’ai fixé les lignes aujourd’hui – aujourd’hui, pas (nécessairement) demain.

je pourrais [go back to it]. Cela prend du temps. Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Je ne pense pas que nous ayons besoin d’en parler davantage, pour être honnête avec vous.

Y a-t-il une raison pour laquelle il n’obtient pas plus de répétitions au milieu pendant les matchs ?

Bérubé: Il a obtenu beaucoup de représentants. Il prend des répétitions tous les jours à l’entraînement. Dans le seul jeu auquel il jouait, il a quitté le jeu plus tôt, n’est-ce pas ? Depuis, il n’a plus joué à aucun match.

Timothy Liljegren a déclaré que le camp ne s’est pas déroulé comme il l’espérait. Quel bilan faites-vous de lui ?

Bérubé: Je suis d’accord. Lily doit faire les choses plus vite. Il doit être un peu plus lourd dans ses combats, déplacer les rondelles plus rapidement et simplifier le jeu. Il se bat. Il veut être un gars dans l’alignement tous les soirs. C’est bien, mais parfois, on en met trop dans son assiette, n’est-ce pas ?

Si je devais dire quelque chose, ce serait de simplifier un peu plus son jeu et de faire votre travail de défenseur en tuant des jeux et en étant lourd.

Est-ce pour cela que vous penchez pour donner une autre chance à Liljegren dans l’alignement de samedi soir ?

Bérubé: Je ne sais pas s’il joue demain soir ou pas. Cela viendra demain.

Joseph Woll débutera-t-il dans l’alignement samedi ?

Bérubé: Il pourrait l’être.

Qu’aimez-vous dans ce que Woll apporte à ce poste ?

Bérubé: C’est un talent, c’est sûr. Il a une grande capacité. Je ne l’ai pas observé de près jusqu’à cette année, mais il a de grandes capacités. Il est très agile. Il suit. Il travaille sur son jeu et est un gardien de but très compétent. Grand. Il a beaucoup à offrir.

Dans quelle mesure étiez-vous satisfait de Dennis Hildeby (quand il était encore dans l’équipe) et d’Anthony Stolarz ?

Bérubé: Ils ont tous les deux très bien joué. Tous deux ont réalisé d’excellents matchs : Hildeby à Montréal et Stolarz ont réalisé d’énormes arrêts hier soir. Ce sont tous deux de grands gardiens qui occupent une grande partie du filet. Je suis très content d’eux deux.

Vous avez l’embarras du choix lors de la sélection des 12 attaquants pour la soirée d’ouverture. Comment se déroule le processus ? Que reste-t-il à décider ?

Bérubé: Il y a encore des décisions à prendre, c’est sûr. Ce sont des discussions que j’aurai avec Tre et son groupe de direction. Nous déterminerons ce qui est le mieux pour l’équipe.