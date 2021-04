Un document intitulé «La liste des morts des politiciens allemands» a fait surface sur les réseaux sociaux. La police criminelle allemande (BKA) a confirmé que la liste contenait les résultats du vote du Bundestag sur le « Loi sur la protection contre les infections » adopté le 21 avril. Il incluait également les noms des députés qui soutenaient le projet de loi, selon les médias allemands.

Police refusé la publication de la liste posait un «risque accru de sécurité», affirmant qu’elle avait été créée par un « individuel. » Cependant, les forces de l’ordre ont toujours averti les parlementaires de l’existence du document.

«De telles choses doivent être prises au sérieux», Le ministre de l’Intérieur Horst Seehofer a déclaré, tandis que la police criminelle a déclaré qu’une enquête sur la liste se poursuivait. Pendant ce temps, les médias allemands ont rapporté que d’autres listes similaires avaient été publiées en ligne.

Les résultats des votes parlementaires allemands, y compris celui sur la loi sur la protection contre les infections, sont librement accessibles au public sur le site Web du Bundestag, montrant chaque décision prise par chaque député dans tous les projets de loi soumis au vote.

La loi controversée de verrouillage a été soutenue par des membres de la coalition gouvernementale composée du bloc conservateur de l’Union de la chancelière Angela Merkel et des sociaux-démocrates. Tous les partis d’opposition ont voté contre ou se sont abstenus.

L’Union a déclaré qu’elle organiserait une «Réunion de sécurité» sur la question la semaine prochaine. Une députée social-démocrate responsable de la sécurité de la faction a également appelé ses collègues à signaler tout incident les affectant directement à la police.

La loi a accordé au gouvernement fédéral des pouvoirs étendus pour imposer des restrictions de verrouillage sévères aux États et même aux communautés individuelles avec des taux d’infection relativement élevés. La liste des mesures comprenait un couvre-feu nocturne entre 22h00 et 5h00, entre autres restrictions sévères limitant le travail des commerces et des services.

La législation, entrée en vigueur le 23 avril, a déclenché un tollé public. Un grand rassemblement a eu lieu à Berlin alors que les législateurs votaient, se terminant par des échauffourées entre la police et les manifestants et environ 150 arrestations.

L’adoption de la loi a également conduit à une vague de plaintes déposées auprès de la Cour constitutionnelle allemande, les opposants à la loi affirmant qu’elle violait les droits fondamentaux des personnes.



