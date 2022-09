Doit être gentil Caresha

Yung Miami vit très mal sa meilleure vie et pousse un tout nouveau fouet grâce à didy en le faisant.

Vendredi, Miami a partagé une série de photos de son nouveau SUV Mercedes-Maybach GLS garé sur Rodeo Drive avec un arc rouge sur le capot. Elle a posé tranquillement et joyeusement sur le siège arrière de la voiture de 200 000 $ tout en sirotant du champagne. Dans la légende, Miami a écrit : “Merci Papi 🤍❄️🚙💨.”

Bien sûr, nous savons tous qui est “Papi” et bien sûr, Diddy a confirmé que c’était lui en la republiant sur son histoire Instagram et en la mettant en bande sonore avec le single “Good Love” de City Girls.

Diddy a inondé Miami de beaucoup d’amour ces derniers temps, en commençant par recruter Benny le bijoutier pour fabriquer le rappeur City Girls une chaîne de baguettes glacées. Benny a montré la chaîne sur son Instagram, que Miami a republié sur son histoire.

“Pendentif d’amour avec une grosse chaîne baguette !! @Yungmiami cadeau de @Diddy », a écrit Benny.

Puis, il y a quelques jours, Diddy s’est présentée pour soutenir Miami lorsqu’elle et JT ont ouvert pour Jack Harlow à Los Angeles. Des membres du public ont brandi une pancarte indiquant “Go Shawty Wop”. Si vous vous souvenez, Miami a déjà brandi une pancarte indiquant “Go Papi” lorsque Diddy a reçu le Lifetime Achievement Award aux BET Awards en juin.

Elle a fait face à beaucoup de critiques et de contrecoups pour l’avoir soutenu de cette manière, mais a finalement pris les médias sociaux et a répondu en disant : « Soutenez qui vous soutient ! Ne vous souciez jamais de ce que les gens disent. ALLEZ PAPI !”

De nombreux fans ont pris Twitter ces derniers jours pour montrer leur soutien à l’histoire d’amour de Miami et Diddy. Un utilisateur a écrit : “Prier et manifester une vie comme celle de Caresha @ YungMiami305.”

Cependant, tout le monde n’est pas content pour Caresha. Par coïncidence, le père de sa fille, Southside, avait des choses à dire sur les voitures et les camions Maybach.

Cependant, les manières jalouses de Southside n’empêchent rien de se passer entre Miami et Diddy. En juin, Diddy a confirmé qu’il sortait avec Miami dans le premier épisode de l’émission REVOLT du rappeur Caresha Please.

« Nous sortons ensemble. Nous sortons ensemble. On va avoir des rendez-vous, nous amis. Nous allons dans des endroits exotiques, nous passons de bons moments », a-t-il déclaré, tout en faisant l’éloge de Miami. “Tu es comme l’une des personnes les plus réelles que j’aie jamais rencontrées. Tu es authentiquement toi-même et tu es une mère formidable et une grande amie.

Miami a récemment parlé avec POPSUGAR et a parlé de sa relation avec Diddy.

« Les gens ne nous connaissent pas. Ils ne savent pas ce que nous foutons”, a déclaré le rappeur de 28 ans. «Je suis là-dedans comme: ‘Ferme ta gueule. Vous ne savez pas ce qu’il se passe. Lui et moi allons nous marier – boum ! » Non, je dis juste.

Non seulement Diddy souffle plusieurs sacs sur Caresha, mais il contribue également à élever sa marque et son entreprise. “Caresha Please” a été nominée pour la meilleure plateforme hip-hop aux BET Hip Hop Awards de cette année et tous ses épisodes ont dépassé le million de vues.

Elle est également présente au sommet annuel de la révolte de Diddy qui se déroule ce week-end à Atlanta, en Géorgie. Miami a une boutique éphémère avec des produits « vraiment mauvais » et plus encore.

Dans son dernier épisode de “Caresha Please”, Miami s’est assise avec Latto et a apporté toute la fumée. Découvrez l’interview ci-dessous.