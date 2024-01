« Doit être construit » : le temple au cœur de la candidature de Modi à la réélection en Inde | Politique

Ayodhya, Inde – Pendant des centaines d’années, un voyage à Ayodhya signifiait pour de nombreux pèlerins hindous une promenade dans des ruelles étroites jusqu’au Hanuman Garhi Mandir, un temple honorant Hanuman, le dieu singe. Aujourd’hui, une large rue mène au sanctuaire, avec des magasins des deux côtés vendant des friandises en offrande à la divinité. Hanuman Garhi a un dôme sombre et maussade et le temple a une nouvelle couche de peinture rouge et safran. Ses jeunes prêtres sont vifs et rapides.

Mais le temple du Xe siècle, situé dans le nord de l’État de l’Uttar Pradesh, n’est plus l’attraction principale de la région. À environ 500 mètres de là, une toute nouvelle construction, encore inachevée, a retenu l’attention de l’Inde.

De longues files de jeunes hommes et femmes scandent « Jai Shri Ram » (Victoire au Seigneur Ram) alors qu’ils tentent d’entrer dans le complexe, gardé avec zèle par des policiers. Un policier leur dit gentiment de déposer leurs téléphones portables dans un coffre-fort. À l’intérieur, les artisans travaillent sur de grandes structures préfabriquées horizontales. D’autres cisèlent minutieusement les piliers et les éléments rocheux. Ce n’est pas bruyant, mais il y a un bourdonnement d’activités de construction partout.

La file d’attente mène à une statue de Bélier, qui cédera la place à une nouvelle statue sélectionnée lors d’un concours national et qui sera déplacée sur le site le 17 janvier. Pendant ce temps, les ouvriers font une course contre la montre pour réparer les marches d’un baoli voisin. ou un puits à degrés, et construire des logements pour les pèlerins.

Ils ont une date limite à respecter – le 22 janvier – pour construire suffisamment de Ram Mandir pour que le Premier ministre Narendra Modi puisse l’inaugurer, au milieu d’une frénésie nationale autour du projet alimentée et alimentée par le parti au pouvoir Bharatiya Janata (BJP) et ses alliés. Tenues majoritaires hindoues.

Construit sur les ruines d’une mosquée du XVIe siècle, Babri Masjid, démolie par des militants hindous en décembre 1992, le temple se trouve à proximité du site considéré par de nombreux hindous comme le lieu de naissance du Seigneur Ram, personnification de la victoire de le bien sur le mal. En 1990, le BJP et des organismes quasi religieux comme le Vishwa Hindu Parishad (VHP) ont lancé une campagne massive exigeant qu’un temple soit construit à l’emplacement de la mosquée, aboutissant à l’assaut physique du sanctuaire existant deux ans plus tard. Le mouvement a propulsé le BJP, qui n’avait remporté que deux des 543 sièges de la chambre basse du Parlement indien, sur le devant de la scène nationale.

Aujourd’hui, le temple à moitié construit est sur le point de servir de toile de fond à ce que de nombreux analystes et dirigeants de l’opposition considèrent comme le lancement de la campagne de réélection de Modi lors des élections nationales de 2024, qui devraient se tenir entre mars et mai.

“Personne ne conteste l’importance du temple”

Pour de nombreux habitants d’Ayodhya et ceux qui visitent la ville-temple, c’est un moment à chérir.

“Nous sommes très satisfaits du temple”, a déclaré Daudas, le prêtre en chef de Hanuman Garhi, ajoutant que ce serait également bon pour l’économie de la ville. Deepak Gupta, un commerçant près de Hanuman Garhi, est d’accord et a déclaré que de nombreux touristes visitaient déjà la ville pour voir les constructions en cours. D’autres pèlerins viendront, a-t-il dit, après la consécration du 22 janvier.

Dans une station-service alors qu’il se rendait de Lucknow, la capitale de l’Uttar Pradesh, à Ayodhya, l’homme d’affaires Dalip Chopra a reconnu que des raisons politiques pourraient être à l’origine du projet. Mais, a-t-il ajouté, « personne ne conteste l’importance du temple et le fait qu’il doit être construit ». Avait-il déjà prié Ram auparavant ? « Nous allons le faire maintenant », a-t-il déclaré avec défi.

Vijay Mishra, astrologue et prêtre qui partage son temps entre Lucknow et Ayodhya, a déclaré qu’un tout nouvel aéroport international et une gare ferroviaire, tous deux inaugurés par Modi le 30 décembre, “pourraient rendre envieuses” d’Ayodhya.

Politique ou religion ?

Partout à Ayodhya, les drapeaux du parti au pouvoir flottent paresseusement aux côtés des bannières d’un Ram victorieux et d’un Hanuman en colère, renforçant l’idée que le temple est un cadeau du BJP à la majorité hindoue de l’Inde.

Seuls 6 000 invités spécialement choisis seront autorisés à entrer le 22 janvier, et le dispositif de sécurité, semble-t-il, vise à se préparer à l’éventualité de foules excitées tentant d’entrer. Le 30 octobre 1990, la police d’État avait tiré sur des fidèles et des religieux, connus sous le nom de karsevaks, alors qu’ils tentaient de forcer l’accès au site. Au moins 50 personnes ont été tuées. Le parti alors au pouvoir dans l’Uttar Pradesh est désormais dans l’opposition. Et un gouvernement BJP dans l’État ne voudra même pas la possibilité d’une répétition. “Que se passerait-il si des milliers de personnes venaient à Ayodhya”, se demande Shyambabu, propriétaire d’une confiserie en face du temple Hanuman Garhi.

Outre Modi, parmi les autres personnes qui participeront à la consécration figurent Mohan Bhagwat, chef du Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), le parent idéologique du BJP ; Le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, et un prêtre choisi pour célébrer la cérémonie.

Le fait que l’inauguration ait lieu avant que le temple ne soit terminé et qu’elle se concentre sur Modi – qui n’est pas issu de la communauté brahmane ou sacerdotale – a contrarié certains gourous hindous. Quatre des voyants les plus éminents, appelés les Shankaracharyas, boycottent l’événement.

Le parti d’opposition du Congrès a également ignoré l’événement, qui a décrit l’inauguration comme un spectacle politique plutôt que comme un spectacle destiné à honorer Ram. Les grands médias indiens, majoritairement pro-gouvernementaux, ont critiqué le Congrès à cause de sa décision : le BJP et ses alliés présentent le Grand Old Party indien comme étant anti-hindou et centré sur les intérêts des musulmans.

Mais l’analyste politique Harish Khare a déclaré que la décision du Congrès était le reflet du leadership de l’actuel président du parti, le leader vétéran Mallikarjun Kharge, qui a succédé en 2022 à la famille Nehru-Gandhi qui a contrôlé le Congrès pendant une grande partie des 75 dernières années.

« Contrairement aux Gandhis, le nouveau président du Congrès ne se permettra pas d’être en retrait sur cette question », a déclaré Khare. “M. Kharge a apporté une nouvelle clarté sur le fait que le nouveau président ne ferait partie d’aucune congrégation dans laquelle le chef du RSS serait une présence majeure.”

Le Congrès est la plaque tournante autour de laquelle s’est construite l’alliance de l’opposition, appelée INDE. À l’approche des élections, le Congrès ne peut pas être considéré comme complice d’une cérémonie orchestrée par le parti qu’il veut remplacer.

Pour le BJP, quant à lui, la décision du Congrès est une opportunité de renforcer son discours selon lequel lui seul se soucie des hindous du pays. Le 22 janvier, avec la consécration du Ram Mandir, une campagne de réélection sera en effet également inaugurée.