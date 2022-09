Doit engager un dialogue pour mettre en œuvre une feuille de route basée sur le temps pour le football indien: le président de l’AIFF, Kalyan Chaubey

Le président de l’AIFF, Kalyan Chaubey, a souligné dimanche l’importance d’engager le dialogue et de trouver des solutions afin de préparer et de mettre en œuvre une “feuille de route temporelle” pour le football indien.

Le président de l’AIFF s’exprimait lors de la troisième édition de trois jours du Global Soccer Conclave à Mumbai. L’événement est parrainé par les géants de la technologie sportive – Tech Mahindra et Amazon Web Series et propulsé par le gouvernement d’Odisha, la FICCI et le leader de l’edtech sportive, Sportz Next, et a réuni plus de 100 experts mondiaux du football et hauts responsables de l’AIFF.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Chaubey a déclaré: «L’Inde est un pays diversifié et, par conséquent, les solutions pour l’amélioration du football doivent être spécifiques en fonction de nos besoins. Aucune clarification par copier-coller n’est disponible pour cela. Par conséquent, la partie la plus importante est de s’engager dans des dialogues inclusifs pour identifier des solutions utilisables pour nos propres défis centrés sur le football.

“L’AIFF facilitera le processus et élaborera finalement une feuille de route basée sur le temps pour assurer l’autonomisation de l’écosystème du football dans chaque État”, a poursuivi Chaubey. “Le développement des jeunes, des ressources humaines de qualité et surtout la responsabilité peuvent finalement apporter des performances gagnantes sur le terrain comme à l’extérieur.”

Le président de l’AIFF a ajouté : « Les défis peuvent être difficiles, mais le comité nouvellement élu a l’expérience nécessaire pour relever les défis et atteindre la destination. Les problèmes n’ont pas de réponses rapides. Mais je peux promettre qu’il y aura des solutions durables et qu’elles apporteront des résultats. Je vous assure que nous avons déjà commencé à aller dans cette direction en créant divers comités de haut niveau pour proposer les solutions que nous recherchons.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici