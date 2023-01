"Doit accepter la réalité": Le futur président du commerce de détail, Kishore Biyani, démissionne

Kishore Biyani a quitté le conseil d’administration suspendu de Future Retail et a démissionné de ses fonctions de président et directeur de la société, qui fait actuellement l’objet d’une procédure d’insolvabilité devant le NCLT.

Dans ses adieux émouvants, Kishore Biyani, qui était associé à Future Retail Ltd (FRL) depuis 2007 lors de sa constitution, a déclaré qu’il était confronté au CIRP (Corporate Insolvency Resolution Process) en raison “d’une situation commerciale malheureuse”.

“Alors que l’entreprise a toujours été ma passion et que j’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour sa croissance, je dois accepter la réalité et passer à autre chose”, a déclaré Kishore Biyani dans sa lettre de démission au professionnel de la résolution de l’entreprise.

La lettre, dont une copie a été partagée avec les bourses, indiquait: “Si je comprends bien, j’ai effectué toutes les démarches nécessaires dans le cadre de mes capacités pour que vous preniez en charge l’intégralité du contrôle de la société et de ses actifs et j’ai également effectué la remise de toutes les informations et données, qui étaient disponibles avec la direction précédente ou qui pouvaient être récupérées auprès d’anciens employés ou de tiers et ont partagé avec vous toutes les informations sur l’entreprise et les opérations et les divers obstacles rencontrés par la direction précédente.

FRL, dans un dossier réglementaire, a informé que Kishore Biyani a “présenté une lettre de démission du poste de” président exécutif et directeur “de la société. Sa démission “sera déposée devant le comité des créanciers, conformément à la loi sur l’insolvabilité and Bankruptcy Code, 2016 », a ajouté la société.

Le professionnel de la résolution de Future Retail Ltd (FRL) a reçu une notification par e-mail le 24 janvier 2023.

Kishore Biyani, qui était également connu comme un tsar du commerce de détail en Inde, est connu comme le pionnier du commerce de détail moderne en Inde, qui a adopté le format moderne de brique et de mortier parmi les masses. FRL exploitait plusieurs formats de vente au détail dans les segments des supermarchés hypermarchés et de la maison sous des marques telles que Big Bazaar, Easyday, Foodhall. À son apogée, FRL exploitait plus de 1 500 points de vente dans près de 430 villes.

Kishore Biyani (61 ans) a également assuré coopérer avec les prêteurs.

“Inutile de dire que malgré ma démission, je serais disponible pour toute aide possible, ce que je peux faire avec mes ressources limitées et ma capacité à résoudre tout problème lié à l’entreprise”, a-t-il déclaré.

FRL a été entraîné dans une procédure d’insolvabilité par son prêteur Bank of India après avoir fait défaut sur ses prêts.

Le banc de Mumbai du Tribunal national du droit des sociétés avait ordonné en juillet 2022 d’ouvrir l’insolvabilité contre FRL.

Il faisait partie des 19 sociétés du groupe Future opérant dans les segments de la vente au détail, de la vente en gros, de la logistique et de l’entreposage, qui devaient être transférées à Reliance Retail dans le cadre d’un accord de Rs 24 713 crore annoncé en août 2020.

Cependant, les prêteurs avaient rejeté le rachat des 19 sociétés du groupe Future, dont FRL, par Reliance dans le cadre d’une contestation judiciaire d’Amazon.

Pas moins de 13 sociétés, dont Reliance Retail, la JV April Moon Retail du groupe Adani et 11 autres sociétés, figurent sur la liste finale des soumissionnaires potentiels pour l’acquisition de FRL.

L’année dernière, en août, le régulateur boursier Sebi avait ordonné un audit judiciaire des comptes du FRL pour les exercices 2019-20, 2020-21 et 2021-22.

Le Securities and Exchange Board of India (Sebi) a également demandé un audit des transactions entre parties liées (RPT) de FRL avec trois autres sociétés du groupe Future – Future Enterprises Ltd, Future Consumer Ltd et Future Supply Chain Solutions Ltd.

RPT fait référence à un accord ou à un arrangement conclu entre deux parties liées l’une à l’autre en ayant une relation commerciale préexistante ou un intérêt commun.

