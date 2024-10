Dois savoir : les Bruins rentrent chez eux dans le but de déraper

BOSTON – Les Bruins seront de retour à domicile jeudi soir lorsqu’ils accueilleront les Stars de Dallas au TD Garden. Boston visera à mettre fin à son dérapage de deux matchs après avoir perdu les deux derniers matchs lors du road trip dans l’Ouest.

« Nous avons l’occasion ce soir de rebondir et de commencer à comprendre la façon dont nous devons jouer pour être meilleurs », a déclaré le capitaine des Bruins Brad Marchand après l’entraînement matinal au Warrior Ice Arena. « Nous avons regardé une vidéo aujourd’hui pour voir les domaines que nous pouvons améliorer. C’est une opportunité pour nous d’y travailler et de nous améliorer. Vous ne pouvez pas rester coincé à regarder dans le passé, des choses que nous ne pouvons pas changer.

« Il s’agit de regarder vers l’avenir et de comprendre les choses dans lesquelles nous devons être un peu meilleurs et commencer à travailler sur chaque jour. »

L’entraîneur des Bruins, Jim Montgomery, a ajouté qu’il était très préoccupé par le processus de l’équipe et qu’il s’assurait qu’il soit renforcé à mesure que l’équipe traverse ses difficultés en début de saison.

« Je suis un coach axé sur les processus et il y a certaines choses qui génèrent des résultats », a déclaré Montgomery. « Notre processus n’est pas vraiment bon en ce moment… si vous voulez que votre équipe soit cohérente, je dois être cohérent dans mes messages. Nous avons renoncé à trop de bousculades et la plupart d’entre elles découlent de revirements. Nous ne sommes pas patients avec nos jeux offensifs et nous prenons trop de pénalités.

« Et toutes ces choses font partie de notre processus qui mène à des résultats et nos résultats sont nos chances de grade A et nous n’atteignons pas nos chiffres pour le moment. »