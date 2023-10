Voici tout ce que vous devez savoir avant la mise au jeu de 19 h HE sur NESN et 98.5 The Sports Hub :

Heinen se rapproche ?

Bien qu’aucun contrat n’ait été officiellement annoncé, Danton Heinen était un participant à part entière à l’entraînement matinal de lundi, circulant sur un trio avec Johnny Beecher et Oskar Steen. L’ailier a ensuite mené la séquence d’après-patinage et a reçu une série de coups de bâton des Bruins.

Montgomery n’avait aucune mise à jour sur le statut de Heinen après l’entraînement.

“Rien d’officiel”, a déclaré Montgomery.

Heinen, quant à lui, est resté patient car il est coincé dans le club depuis qu’il a participé au camp d’entraînement dans le cadre d’un accord d’essai professionnel.

“Ça a été un peu différent, mais tout le monde a été formidable avec moi et ça a été amusant d’être ici et d’en faire partie et de voir ces gars gagner des matchs”, a déclaré Heinen, qui a passé plus de trois saisons avec les Bruins avant de devenir échangé à Anaheim vers la date limite des échanges de 2020.

« Ce sont tous des gars formidables. J’ai joué avec beaucoup d’entre eux auparavant, c’est un super groupe. C’est un endroit dans lequel vous voulez être et un groupe dont vous voulez faire partie.

Le joueur de 28 ans a déclaré qu’il avait essayé de garder du recul même s’il n’avait participé à aucun match depuis la pré-saison.

«Je pense qu’il faut simplement être reconnaissant pour ce que l’on a, et il faut quand même venir à la patinoire tous les jours et jouer au hockey», a déclaré Heinen. «Je pense que c’est bien si vous changez simplement votre état d’esprit et essayez de changer les choses, en soyez en quelque sorte reconnaissant et continuez à baisser la tête et à travailler. Je pense que si vous faites cela, de bonnes choses peuvent arriver, c’est donc mon état d’esprit.

Heinen a ajouté que le temps qu’il a passé dans la tribune de presse pendant les matchs a été bénéfique car il tente de se familiariser avec les systèmes de l’équipe.

“C’est ce que j’ai essayé de faire, c’est voir notre façon de jouer et d’apprendre le système pour que si j’en ai l’occasion, je sois prêt”, a déclaré Heinen. « Et je pense que c’est un bon endroit pour le faire et avoir une vue plongeante. Cela vous donne une perspective un peu différente, mais cela vous donne aussi plus faim et vous veut et vous voulez être avec eux.

Montgomery a déclaré qu’il avait « été vraiment impressionné » par la performance de Heinen pendant l’entraînement.

“Lorsque nous nous entraînons et qu’il a l’occasion de jouer ou de jouer en infériorité numérique, il se fait remarquer”, a déclaré Montgomery. « Il réalise beaucoup de jeux, beaucoup de jeux intelligents. Il a des mains vraiment douces. Il peut faire beaucoup de jeux, donc peu importe avec qui il joue, il semble qu’il ait plus d’énergie, je pense, que les autres parce que les gars jouent à des jeux… ses entraînements sont ses jeux en ce moment.

« Sa polyvalence est vraiment importante. Il peut également jouer sur les deux ailes et, encore une fois, il comprend quelle que soit la ligne qu’il met sur ce que l’on attend du rôle qu’il va jouer.