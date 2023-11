Dois savoir : Bruins contre Islanders

McAvoy perd son appel

La Ligue nationale de hockey a annoncé mercredi soir que McAvoy n’avait pas obtenu gain de cause dans son appel visant à réduire sa suspension de quatre matchs pour un chèque illégal contre la tête d’Oliver Ekman-Larsson de la Floride à la fin du mois dernier. Ainsi, le capitaine adjoint de Boston ne pourra pas revenir dans l’alignement avant samedi soir à Montréal.

“Ce que nous espérions, c’était simplement une réduction”, a déclaré McAvoy. «Je comprends le besoin de discipline là-bas et j’assume la responsabilité de mes actes. J’ai fait une erreur dans le jeu. Mais en réalité, la façon dont nous l’avons compris… un peu la façon dont cela nous a été expliqué par George. [Parros] et la sécurité des joueurs était qu’il s’agissait d’une suspension en vertu de la règle 48.

« Les contacts à la tête commencent après deux matchs, puis vous avez deux facteurs après cela, c’est donc la blessure et l’histoire. Il n’y a pas de blessure sur le jeu et j’ai une histoire [having been suspended for Game 1 of the 2019 Eastern Conference Final], donc deux plus un font trois. Il n’est pas quatre heures. Mais je suppose que vous ne pouvez vraiment rien y faire.

Bien qu’il ait été déçu par la décision, McAvoy a apprécié que le commissaire Gary Bettman ait pris le temps d’entendre son argument.

«Je pensais avoir de bonnes chances… ils semblaient très réceptifs à ce que nous avions et à nos arguments, ce qui me plaisait vraiment», a déclaré McAvoy. «Je pensais que nous avions fait valoir de très bons points. Je pense qu’il y a eu des moments où nous nous sommes vraiment rencontrés et ce que nous avions pris avait beaucoup de sens. Je veux dire, nous avons amené des comparables à la table qui sont exactement la même chose, des gars qui ont un historique… ceux qui ont eu des blessures sur le jeu qui étaient la règle 48 qui comportait trois matchs et non quatre, donc cela nous semblait en quelque sorte comme une nouvelle norme. qu’ils essaient de faire passer.

« En fin de compte… je leur suis reconnaissant d’avoir pris le temps de m’écouter et de me donner une chance. Je pense que c’est certainement une position difficile pour eux. Ils doivent reconnaître que la sécurité des joueurs a commis une erreur s’ils veulent un jour faire appel. Et c’est leur équipe, donc c’est certainement une position difficile.

« Je ne sais pas si c’est vraiment… Je ne veux pas dire gagnable. Je veux dire, d’une certaine manière, cela ressemblait à ça… J’ai vraiment apprécié qu’ils soient réceptifs et respectueux et qu’ils me donnent l’opportunité de dire en quelque sorte ma vérité.

McAvoy a ajouté qu’il ne se concentre pas sur un changement d’approche et qu’il vise à continuer à jouer son style dur et physique, bien qu’il doive veiller à éviter toute discipline supplémentaire.

«Je veux juste retourner sur la glace et jouer au hockey, tu sais?» dit McAvoy. « Mais c’est certainement une chose à laquelle il faut réfléchir. J’ai joué beaucoup de matchs… près de 400 matchs depuis ma première suspension. Et je lance des coups sûrs à chaque match… au sein de mon personnage, je pense que je me suis imposé comme quelqu’un qui peut jouer un style physique et le faire proprement.

“J’ai fait une erreur. Le jeu avance vite. J’ai demandé pardon et j’ai été pardonné. J’ai parlé à Olivier. J’ai fait une erreur. Mais je veux dire, je pense que vous pouvez créer une sorte de montage… J’ai l’impression de jouer au jeu avec acharnement, mais je le joue avec respect.