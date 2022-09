Dois-je utiliser un VPN lorsque je travaille à domicile ?

Au début de la pandémie, peu auraient prédit les énormes changements que Covid apporterait – en particulier pour les employés de bureau. La plupart des gens – nous y compris – pensaient que nous serions de retour au bureau quelques semaines seulement après le verrouillage initial.

Mais nous y voilà, plus de 18 mois plus tard, et de nombreuses personnes travaillent toujours à domicile. Les entreprises, ou du moins beaucoup d’entreprises, ont rapidement compris les avantages du travail hybride, tant du point de vue de la réduction des coûts liés au déménagement dans des locaux plus petits que de l’amélioration de l’équilibre travail/vie personnelle pour les employés.

La question, cependant, est de savoir si vous devriez utiliser un VPN lorsque vous travaillez dans un bureau à domicile.

Bien que certaines organisations aient déjà des VPN en place, si vous n’en utilisez pas habituellement et qu’on ne vous a pas demandé d’en installer un, c’est une très bonne idée de le faire.

Ai-je besoin d’un VPN pour le travail à domicile ?

Un VPN fournit une connexion sécurisée et cryptée entre votre ordinateur portable (ou votre téléphone) et un serveur sur Internet. Cela ajoute une couche de sécurité supplémentaire et aide à empêcher quiconque d’espionner ce que vous faites, en protégeant le contenu de tous les messages ou données auxquels vous accédez via la connexion.

Si votre travail implique la manipulation de données sensibles, il est essentiel d’utiliser un VPN.

L’utilisation d’un VPN présente d’autres avantages, notamment la possibilité d’accéder à des sites Web et à des vidéos qui ne sont pas disponibles dans votre région. Cela peut ou non être lié au travail, mais même si ce n’est pas le cas, il n’y a pas de mal à avoir des avantages secondaires.

Quel VPN dois-je utiliser ?

L’une des premières questions que la plupart des gens se posent est de savoir si les VPN gratuits peuvent être utilisés en toute sécurité.

Ils peuvent l’être, mais il est important d’utiliser un service réputé, et pas simplement le premier qui apparaît dans la liste des résultats de recherche. Lorsque vous utilisez un service VPN, vous lui transmettez effectivement toutes vos données, il doit donc en être un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance.

Si vous avez besoin d’un VPN pour votre travail, votre entreprise doit être prête à payer, et nous vous recommandons d’utiliser un service payant pour diverses raisons. Ceux-ci incluent des données illimitées, des vitesses plus rapides, un plus grand choix de serveurs et d’emplacements et la possibilité de connecter plusieurs appareils en même temps.

Cependant, il existe d’excellents services VPN gratuits qui pourraient offrir suffisamment de bande passante, de choix de serveur et de vitesse pour vos besoins.

Tous impliquent des compromis, et si vous (ou votre employeur) êtes prêt à payer, alors NordVPN, Surfshark et Cyberfantôme sont trois que nous avons testés et que nous pouvons recommander.

Comment utiliser un VPN à la maison ?

Si vous avez un VPN fourni par votre employeur, vous devriez avoir reçu un guide sur la façon de l’utiliser. Ici, nous vous expliquerons comment utiliser l’un des services les plus VPN : NordVPN.

Mais le processus est très similaire avec tous les VPN. C’est aussi simple que de télécharger l’application du fournisseur sur votre téléphone, ordinateur portable, PC, Mac ou tablette.

Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez activer le VPN en appuyant sur le bouton “Connecter” – Connexion rapide dans le cas de NordVPN – qui choisira le serveur disponible le plus proche ou le plus rapide. Et c’est tout. Vous pouvez alors travailler normalement et vous ne devriez pas remarquer de différence.

Bien sûr, il y est une différence : votre connexion est désormais routée via un serveur VPN et toutes les données sont cryptées.

Vous pouvez obtenir plus de confidentialité et de sécurité en activant les fonctionnalités de l’application VPN. Le principal est de rechercher un kill switch, car il est généralement désactivé par défaut. Lorsque le kill switch est activé, aucune donnée ne peut être accidentellement envoyée via une connexion non chiffrée si le VPN s’arrête pour une raison quelconque.

C’est un événement rare, mais cela arrive de temps en temps et un kill switch garantit que les applications – et les applications Web – ne divulguent aucune donnée lorsque le VPN n’est pas en cours d’exécution.

Pour en savoir plus, consultez notre guide sur l’utilisation d’un VPN.