Dois-je subir un test de dépistage du COVID-19 si je suis vacciné ?

Non, vous pouvez ignorer les tests de routine, à quelques exceptions près.

Les dernières directives des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis indiquent que vous n’avez pas besoin d’être testé ou de mettre en quarantaine si vous êtes complètement vacciné, même si vous avez été exposé à une personne malade. Une exception est si vous développez des symptômes de COVID-19 tels que fièvre, toux et fatigue.

Les directives mises à jour reflètent des études récentes montrant que les personnes vaccinées courent très peu de risques de maladie grave. Même si vous contractez une infection, vous serez moins susceptible de la transmettre à d’autres et les symptômes seront probablement plus légers.

En conséquence, le CDC affirme que les personnes vaccinées peuvent également être exclues du dépistage de routine sur le lieu de travail, bien que de nombreuses entreprises ne suivent pas le statut vaccinal des employés. Le dépistage est toujours recommandé pour les personnes travaillant ou vivant dans des refuges pour sans-abri ou des prisons, en raison du risque plus élevé d’épidémies.

Les directives assouplies ne s’appliquent pas non plus aux médecins, infirmières et autres travailleurs de la santé, dont les employeurs pourraient toujours exiger des tests. Les conseils peuvent varier selon les pays.

Les citoyens américains de retour de l’étranger doivent également présenter un test COVID-19 négatif avant d’embarquer sur leur vol de retour, quel que soit leur statut vaccinal. Toute personne testée positive pour COVID-19 doit toujours s’isoler pendant 10 jours, selon le CDC.

À mesure que les vaccinations augmentent, de nombreux experts s’attendent à ce que le CDC assouplit davantage les directives de test, même pour les personnes vaccinées présentant des symptômes. De nombreux rhumes et virus courants peuvent provoquer des symptômes ressemblant au COVID-19, selon les experts, ce qui pourrait entraîner une vague de tests inutiles à l’automne.

Alors que nous nous précipitons pour rouvrir, toute une variété d’infections que nous ne testons pas systématiquement vont provoquer les mêmes symptômes, a déclaré le Dr Rebecca Wurtz de l’Université du Minnesota. Vous devriez vous laver les mains et rester à la maison après le travail, mais il n’est pas nécessaire de courir pour être testé.

