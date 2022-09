Retourner ou faire pivoter votre matelas est facile et vous permet d’en tirer le meilleur parti. Non seulement votre support de matelas conservera son bon état plus longtemps, mais il peut également vous procurer certains avantages pour la santé. Discutons des avantages de retourner ou de faire pivoter un matelas sur notre lit, de la fréquence à laquelle le faire pivoter et des conseils sur la façon de le faire. Nous couvrirons également les matelas que vous ne devez pas retourner.

Il est essentiel de retourner ou de faire pivoter votre matelas, quelle que soit sa taille, de temps en temps pour le maintenir en bon état, éviter qu’il ne s’affaisse et fournir un soutien au matelas. Cela aide également à répartir le poids uniformément, ce qui peut prolonger la durée de vie de votre matelas. La plupart des experts recommandent de retourner ou de faire pivoter votre matelas au moins une fois tous les trois à six mois, bien que certains fabricants puissent recommander un horaire différent.

La fréquence à laquelle vous retournez votre matelas dépend de votre type de matelas. La plupart des matelas à ressorts, le type le plus courant, devront être retournés. Vous devez généralement les retourner régulièrement car les ressorts peuvent commencer à s’affaisser avec le temps, provoquant un plongeon inconfortable dans le matelas. Certains matelas à ressorts ont une couche de surmatelas que vous devez garder au-dessus.

Les matelas fermes, comme ceux en mousse à mémoire de forme ou en latex, n’ont généralement pas besoin d’être retournés, mais ils peuvent avoir besoin d’être tournés régulièrement de la tête aux pieds. La rotation du matelas aide à répartir l’usure uniformément et à prévenir les creux et l’affaissement. De même, les matelas à plateau-coussin n’ont généralement pas besoin d’être retournés, mais ils peuvent également bénéficier d’une rotation.

L’aspirateur peut aider à éliminer la poussière ou la saleté accumulée au fil du temps lors du retournement ou de la rotation d’un matelas, ce qui est particulièrement important pour les personnes allergiques ou sensibles. Si vous avez un protège-matelas, vous voudrez peut-être le laver ou le remplacer à ce moment-là.

Ces étapes simples peuvent vous aider à garder votre matelas en bon état et vous aider à mieux dormir. Rendez-nous visite aujourd’hui pour obtenir des conseils sur la façon de tirer le meilleur parti de votre matelas.

