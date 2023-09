Dois-je remplacer mon réfrigérateur-congélateur ?

Votre réfrigérateur a l’une des durées de vie potentielles les plus longues de tous les appareils électroménagers. Il peut durer confortablement 15 ans ou plus, il est donc facile de s’habituer à ses bizarreries et de ne pas remarquer quand il devient moins efficace. Il peut sembler que l’option la plus économe consiste à maintenir l’activité le plus longtemps possible.

Mais si la période approche à sa fin ou si elle montre d’autres signes de ralentissement, ce n’est peut-être pas le cas. Les réfrigérateurs qui travaillent trop dur consomment beaucoup plus d’énergie qu’ils ne le devraient, même s’ils gaspillent votre nourriture.

Signes que votre réfrigérateur est en panne

Recherchez ces signes indiquant que votre réfrigérateur doit être remplacé.

La nourriture ne dure pas jusqu’à sa date de péremption.

L’arrière du réfrigérateur est chaud ou chaud au toucher.

Le réfrigérateur transpire – il y a de la condensation à l’intérieur ou à l’extérieur de l’appareil.

Il y a une accumulation accrue de givre dans le congélateur.

Vous remarquez que c’est plus bruyant qu’avant – il y a un bourdonnement ou un bourdonnement continu.

À l’inverse, si votre réfrigérateur semble plus silencieux que d’habitude et que les aliments à l’intérieur semblent plus chauds qu’ils ne le devraient, cela peut signifier que le compresseur est endommagé.

Pourquoi devriez-vous remplacer votre réfrigérateur-congélateur

Coût

Utilisation d’appareils défectueux ou détériorés beaucoup plus de puissance que ceux qui fonctionnent bien. Si votre facture d’électricité est plus élevée que ce que suggèrent les estimations, ou si elle augmente soudainement, la première chose à considérer est qu’un de vos appareils peut consommer de l’énergie.

Parce qu’il est allumé en permanence, votre réfrigérateur-congélateur fait partie des appareils électroménagers les plus énergivores. Selon le type de réfrigérateur dont vous disposez et son efficacité énergétique, son fonctionnement peut vous coûter entre 10p et 40p par jour. En règle générale, un réfrigérateur-congélateur de style américain peut coûter deux fois plus cher qu’un réfrigérateur-congélateur empilé traditionnel 70/30.

Un nouveau réfrigérateur-congélateur pourrait vous faire économiser de l’argent à long terme Pointu

Les nouveaux réfrigérateurs sont conçus pour être plus économes en énergie et cette technologie s’améliore constamment. Il est donc possible que vous fassiez des économies sur vos factures d’énergie en disant enfin adieu à un appareil plus ancien. – surtout si vous l’avez depuis un moment décennie ou plus.

Sécurité

Les réfrigérateurs vieillissants posent également un certain nombre de problèmes de sécurité. Les bactéries représentent un danger si votre réfrigérateur ne maintient pas suffisamment les aliments au frais. Votre réfrigérateur doit être en dessous de 5°C et le congélateur en dessous de -15°C pour conserver les aliments à une température idéale.

Listeria peut se développer à des températures comprises entre 2°C et 4°C, ce qui signifie que les fissures des étagères et des bacs à légumes des réfrigérateurs plus anciens peuvent abriter cette bactérie, même lorsque votre réfrigérateur est à la bonne température. Si votre réfrigérateur n’est pas assez froid, il existe également un risque de salmonelles, de levures et de moisissures.

Il existe également un risque accru d’incendie dû au vieux câblage électrique, qui, avec le temps, peut se détacher et s’effilocher. Si des fils sous tension sont exposés, il existe également un risque de choc électrique.

Si vous repérez un fil effiloché ou défait, vous pourriez être tenté de le réparer vous-même. Ne fais pas ça ! Débranchez immédiatement l’appareil, arrêtez de l’utiliser et remplacez-le dès que possible.

Tout d’abord, essayez ces solutions simples au réfrigérateur

Mais la plupart du temps, si votre réfrigérateur ne fonctionne pas bien, vous pouvez essayer certaines choses avant de le jeter à la poubelle. Si le problème est simple, comme si le joint (le joint en caoutchouc autour de la porte) ne fait pas son travail, vous pourrez peut-être le résoudre vous-même. Si vous avez remarqué l’un des problèmes mentionnés ci-dessus, vous pouvez essayer les correctifs suivants.

Vérifiez le joint

Pour vérifier si le joint est défectueux ou non, essayez de mettre un morceau de papier dans le joint et de fermer la porte. Si vous parvenez à retirer le papier sans résistance, l’étanchéité est compromise. Si tel est le cas, procurez-vous un chiffon et de l’eau chaude et nettoyez le joint (n’utilisez pas de détergent ou d’autres nettoyants qui pourraient endommager le caoutchouc), puis ouvrez soigneusement toutes les zones comprimées. Cela peut suffire à résoudre le problème.

Assurez-vous que votre réfrigérateur est réglé à la bonne température Emma Rowley / Fonderie

Régler le thermostat

Vérifiez et réglez le thermostat. Il est possible que votre environnement soit tout simplement trop chaud. Si vous avez modifié le volume de nourriture que vous conservez, il faudra peut-être ajuster la température.

Vider le drain

L’étape suivante consiste à vider le drain d’égouttement. Vous pouvez le trouver au fond de votre réfrigérateur : c’est un canal qui s’écoule dans une petite ouverture. Selon la conception de votre réfrigérateur, vous devrez peut-être retirer les bacs à légumes pour y accéder. Retirez tous les déchets du canal et du haut du drain. S’il semble toujours bloqué, essayez d’insérer une paille et de la remuer pour dégager le tube.

Nettoyer les serpentins du condenseur

Un autre bon conseil d’entretien consiste à retirer votre réfrigérateur du mur et à passer l’aspirateur sur les serpentins du condenseur situés à l’envers. Les serpentins refroidissent et condensent le réfrigérant, mais ne peuvent pas faire leur travail correctement s’ils sont obstrués par de la saleté et de la poussière.

Dégivrer

Enfin – à moins que vous ne disposiez d’un congélateur sans givre – dégivrer régulièrement votre réfrigérateur et votre congélateur est une bonne idée. Si l’appareil recommence immédiatement à geler, c’est probablement le signe qu’il atteint la fin de sa durée de vie.

Quand remplacer votre réfrigérateur

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème – et si votre réfrigérateur est vieux – alors il s’agit probablement de plus qu’un problème mineur et vous devrez peser les avantages de faire réparer votre réfrigérateur actuel par rapport à l’investissement dans un nouvel appareil.

Il existe une bonne règle de base à garder à l’esprit en cas de dysfonctionnement de l’un de vos appareils. S’il est à plus de la moitié de sa durée de vie probable et si une réparation coûte plus de la moitié du coût d’un remplacement, il est probablement temps d’aller faire du shopping.

Pensez-y comme ceci : au lieu d’investir le coût des réparations dans un nouveau réfrigérateur, vous utilisez simplement cet argent pour reporter le rachat. Ce jour-là, vous aurez payé l’intégralité de la réparation et du nouvel achat. Et c’est sans compter l’augmentation des coûts quotidiens des machines qui boitent.

Si vous envisagez d’acheter un nouveau réfrigérateur-congélateur, nous pouvons vous aider. Consultez notre tour d’horizon des meilleurs réfrigérateurs que nous avons testés pour découvrir des options pour tous les niveaux de prix.