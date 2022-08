Dois-je prendre un autre animal ? – Section locale de Shaw

Votre ménage pourrait-il utiliser un deuxième ami à fourrure ? Voici quelques conseils à garder à l’esprit si vous envisagez de devenir un foyer multi-animaux :

1. Évaluez votre ménage

Les vétérinaires recommandent de réfléchir au type d’ami à fourrure qui s’adaptera au mode de vie actuel de votre famille. Posez-vous ces questions : avez-vous assez d’espace dans votre maison ou votre cour pour un autre animal de compagnie ? Vous et les membres de votre famille pouvez-vous organiser des promenades et des exercices en plein air pour deux chiens ? Le tempérament du nouvel animal est-il compatible avec la personnalité de votre premier animal ? Vous voyagez beaucoup avec votre chien d’origine ? Si oui, pouvez-vous gérer un compagnon canin supplémentaire dans un hôtel ou un hébergement alternatif ? De plus, examinez votre budget pour vous assurer que vous pouvez vous permettre d’acheter de la nourriture, des soins vétérinaires et d’autres nécessités pour deux animaux de compagnie.

2. Laissez vos animaux de compagnie s’acclimater

Bien que vous souhaitiez que vos animaux de compagnie soient les meilleurs amis du monde, cela peut ne pas se produire tout de suite. Les experts en animaux de compagnie recommandent de présenter les chiens les uns aux autres dans un espace neutre comme un parc ou lors d’une promenade pour éviter les agressions territoriales. Et assurez-vous de passer plus de temps avec votre premier animal de compagnie qui peut avoir besoin d’un peu plus d’attention et de réconfort lors de la transition vers un foyer multi-animaux.

3. Reconnaissez les interactions positives

Lorsque vous voyez un comportement que vous aimez, encouragez-le immédiatement avec une récompense comme une friandise, des félicitations ou des caresses. Vos animaux de compagnie associeront alors le bon comportement à la récompense. Il est également important d’être cohérent. À cette fin, les formateurs suggèrent de s’assurer que tous les membres de votre foyer utilisent les mêmes commandes et le même système de récompense.

