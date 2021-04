Les personnes qui sont complètement vaccinées contre Covid-19 devraient encore prendre certaines précautions et faire preuve de bon sens, selon les experts.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont précédemment déclaré qu’ils apprenaient toujours comment les vaccins auraient un impact sur la propagation du coronavirus – mais de nouvelles directives sur les masques devraient être annoncées le 27 avril.

Un client masqué dans une épicerie en Pennsylvanie Crédits: Getty

Dois-je porter un masque si je suis vacciné?

Ceux qui ont été vaccinés devraient continuer à porter des masques dans les lieux publics et lorsque vous êtes avec d’autres personnes, a averti le CDC début avril 2021.

Vous êtes toujours tenu de porter un masque dans les avions, les bus, les trains et d’autres formes de transports en commun, selon le CDC.

De plus, vous devez être masqué lorsque vous voyagez à destination, à l’intérieur ou à l’extérieur des États-Unis et dans les centres de transport tels que les aéroports et les gares.

Femmes masquées au Colorado Crédits: Getty

Les gens sont également invités à continuer à pratiquer la distanciation sociale et à éviter les foules.

Le CDC met en garde: les personnes qui ont été vaccinées ne devraient pas «se rendre à l’intérieur, sans masque, avec des personnes à risque accru de maladie grave due au Covid-19».

Les personnes vaccinées peuvent faire beaucoup de choses qu’elles ne pouvaient pas faire auparavant, y compris se rendre «à la maison ou dans un cadre privé sans masque avec d’autres personnes entièrement vaccinées de tout âge», selon le CDC.

Les banlieusards attendent le métro Crédits: Getty

Qu’a dit le président Joe Biden à propos du port de masques et de vaccins?

Le président Joe Biden devrait annoncer de nouvelles directives sur les masques le 27 avril, mais il a toujours exhorté les Américains à porter des masques chaque fois que possible.

Le conseiller en coronavirus, le Dr Anthony Fauci, a déclaré à CNN que l’administration « publierait une mise à jour de ses directives sur ce que les personnes vaccinées peuvent faire et même certaines qui ne le sont pas ».

Un responsable fédéral a déclaré à CNN que les nouvelles recommandations « fourniront des lignes directrices pour les activités que les personnes entièrement vaccinées peuvent reprendre ».

Biden a également exhorté à plusieurs reprises les Américains à se faire vacciner.

Les personnes sont considérées comme totalement protégées deux semaines après la deuxième dose des vaccins Pfizer et Moderna et deux semaines après le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson.

Gens masqués dans un magasin de fleurs Crédits: Getty

Qu’a dit Tucker Carlson à propos du port d’un masque?

L’animateur de Fox News, Tucker Carlson, a comparé le port d’un masque en public à s’exposer.

« C’est dégoûtant de le ranger, s’il vous plaît. Nous ne faisons pas ça ici », a-t-il déclaré à l’antenne le 26 avril.

Plus tôt dans l’émission, Carlson a dénoncé le port de masques, affirmant que les gens subissaient un lavage de cerveau pour les porter un an après le début de la pandémie.

«Nous avons laissé des politiciens ivres de pouvoir détruire le pays, en échange de la promesse de nous protéger d’un virus auquel 99% d’entre nous auraient survécu de toute façon», a-t-il déclaré.

« Le reste d’entre nous devrait les regarder en premier, ce sont les agresseurs. C’est notre travail de les repousser et de restaurer la société dans laquelle nous sommes nés la prochaine fois que vous verrez quelqu’un masqué sur le trottoir ou sur la piste cyclable. , n’hésitez pas », a-t-il déclaré à propos de la confrontation avec les personnes qui portent des masques.

«Demandez poliment mais fermement, s’il vous plaît, décollez. La science montre qu’il n’y a aucune raison pour que vous portiez votre masque me met mal à l’aise.

« Nous devrions le faire et nous devrions continuer à le faire jusqu’à ce que porter un masque à l’extérieur soit à peu près aussi socialement accepté que d’allumer un Marlboro dans un ascenseur. C’est répugnant, ne le faites pas avec d’autres personnes. »