Dois-je payer l’essence ? Ou acheter des fruits frais pour mes enfants ? Ce sont mes choix impossibles

Mon compte bancaire est à découvert d’au moins 100 $. Je suis en retard sur toutes mes factures, mon réservoir d’essence a mis le double à se remplir , et j’ai fait moins de la moitié des courses que je ferais normalement pour les 150 $ que j’ai dépensés. Je sais déjà où va l’argent que je reçois pour le reste du mois – le loyer, l’épicerie, l’essence et les factures en souffrance. Au bout du compte, il ne reste presque plus rien.

J’ai été pauvre ou, comme le gouvernement aime à le dire, “sous le seuil de pauvreté” au cours des sept dernières années. Je savais quand j’ai quitté mon mariage que la vie de mère célibataire serait beaucoup plus difficile. Je savais que je ferais plus de travail, plus de rôle parental et que ce serait épuisant.

J’avais un plan cependant : retourner à l’école, obtenir un diplôme de premier cycle, puis travailler pendant un an avant d’obtenir ma maîtrise.

Tout était en mouvement et se déroulait selon le plan. J’avais un GPA de 3,8 tout en jonglant avec le bénévolat, une semaine chargée d’activités parascolaires pour les enfants et la parentalité essentiellement par moi-même.

C’était beaucoup.

Je vivais de prêts étudiants, de pensions alimentaires pour enfants et d’autres prestations gouvernementales. C’était loin d’être idéal, mais c’était gérable.

Ce n’était pas permanent, me disais-je en 2017. Ça ne durerait pas éternellement.

Je ne pensais pas que ça pouvait empirer. Puis la pandémie a frappé.

Il y avait d’autres facteurs également impliqués, mais tout à coup, l’équilibre entre l’école et mes enfants, la peur du COVID-19 et ma santé mentale déclinante m’ont durement frappé. D’une manière ou d’une autre, j’ai continué à faire fonctionner les choses parce que quel choix avais-je?

En octobre 2021, mon fiancé et moi avons rompu. J’étais de nouveau seul, avec mes deux enfants, trop malades pour travailler et sans école sur laquelle se rabattre parce que mon GPA avait chuté sous le stress personnel au-delà de la pandémie. Ma santé mentale nécessitait une attention et des soins à plein temps. Je suis passé de la gestion à ce que je suis maintenant : survivre à peine.

Lentement, j’ai regardé les prix monter à l’épicerie. La hausse du prix du gaz. Au début, je pensais que c’était juste moi qui ne pinçais pas assez d’argent. Ce n’était pas le cas.

Les prix des aliments ont augmenté de 9,7 % en mai par rapport à l’année précédente, selon Statistique Canada. À peu près tout est en hausse, de la viande aux fruits et légumes en passant par les aliments de base comme la farine et l’huile de cuisson, qui ont augmenté de 30 %. (Robert Short/CBC)

Tout le monde autour de moi s’effondrait financièrement sous le poids de ce qu’on nous disait être de l’inflation, tandis que certains les entreprises ont fait face à leurs propres coûts plus élevés en augmentant les prix aux consommateurs – et en réalisant des bénéfices records dans le processus .

J’ai annulé les abonnements. J’ai arrêté de manger au restaurant. Quand mes enfants sont avec leur père, je ne sors pas de chez moi juste pour économiser l’essence. C’est comme vivre en confinement – de la pauvreté – plutôt que de la peur du virus. Je vis avec tous les produits non périssables que j’ai à la maison et j’ai en quelque sorte réduit ma facture d’épicerie de 75 %, mais cela signifie que je n’obtiens pas autant d’aliments plus sains. La quantité de fruits et légumes frais que j’achète a diminué parce que ce n’est tout simplement pas abordable. J’ai eu recours à la banque alimentaire parfois quand il n’y en avait tout simplement pas assez.

Nous faisons rarement autre chose que traîner à la maison parce que tout coûte de l’argent sous une forme ou une autre. Quand je fais plaisir à moi-même ou à mes enfants, je me sens coupable parce que je suis trop pauvre. N’est-ce pas ce qu’on nous apprend ? Que les pauvres ne profitent pas de la vie de la même manière ? Eh bien, j’étais pauvre avant, mais c’est un tout nouveau niveau de pauvreté.

Mes enfants passent en premier, mes factures viennent ensuite et je passe en dernier. Chaque nickel est comptabilisé, chaque dollar investi dans quelque chose. Pourtant, même avec toutes les façons dont j’ai économisé et économisé, cela n’a pas aidé. Auparavant, c’était de chèque de paie à chèque de paie, maintenant c’est chèque de paie jusqu’à 10 jours avant le chèque de paie.

C’est comme ça depuis près d’un an – plus si vous comptez le temps avant cela où je me débrouillais bien avec le minimum que j’avais.

Les deux plus jeunes enfants de Danielle Barnsley marchent dans une rue. (Soumis par Danielle Barnsley)

En tant que société, nous parlons du coût de la vie comme s’il s’agissait de chiffres. Le coût de la vie est bien plus que des dollars et des cents. Il s’agit de la façon dont vous vivez votre vie. Quand tu redoutes l’épicerie car les prix fluctuent intensément. Quand vous devez choisir entre de la viande ou un plein d’essence. Lorsque vous devez passer du temps à passer en revue vos dépenses pour voir si vous pouvez faire fructifier votre argent un peu plus loin. Lorsque vous cachez tout type d’achat qui pourrait sembler frivole parce que vous savez que les gens jugent la pauvreté difficile.

Le coût de cette vie est élevé, mais nous ne parvenons pas à reconnaître à quel point il en coûte aux gens de vivre ainsi. Vivre dans un état d’anxiété face à l’insécurité alimentaire, s’inquiéter de vos factures et savoir si vous resterez à flot est un cycle perpétuel de traumatismes, se répétant toutes les deux semaines car vous devez toujours faire attention.

La honte profonde de ne pas pouvoir faire plus, même si vous faites vraiment tout ce que vous pouvez.

Quand les gens demandent ce que nous faisons pour les vacances, je dois hausser les épaules et espérer qu’ils ne demandent rien de plus parce que s’amuser dans cette économie ? Quand tu vis dans la pauvreté ?

Je ne sais pas comment résoudre ce problème, mais je peux dire que je sais que ce n’est pas durable. Je travaille aussi dur que possible, mais l’inflation ne cesse de grossir et l’écart entre avoir et ne pas avoir s’élargit chaque mois. En tant que société, nous ne pouvons tout simplement plus la distancer. Quant à moi, je n’ai plus qu’à espérer qu’à un moment donné, ça redevienne plus équilibré.

Alors, peut-être que je pourrai respirer à nouveau.

