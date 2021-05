Dois-je envoyer un SMS à mon ex?

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont ​​pris d’assaut la culture pop au début des années 2000, et leur engagement de haut niveau a plongé les médias dans une frénésie. Aujourd’hui, près de deux décennies plus tard, le couple puissant a été aperçu ensemble lors d’une escapade romantique. Leur réunion présumée suscite des interrogations, est-il temps d’envoyer un message flirty à une ancienne flamme? Quand relancer une relation avec un ex est-il une bonne idée?

Les experts en relations disent que contrairement à la croyance populaire, les ex sont capables de se remettre ensemble et de travailler plus souvent que les gens.

«Surtout pendant COVID, il est devenu plus attrayant de retourner avec un ex, ou quelqu’un que vous connaissez déjà», explique Chloe Ballatore, qui offre du coaching sur les relations et les communications. « Les gens étaient enfermés, avaient plus de temps libre pour réfléchir et avaient aussi peur. C’est ce sentiment de familiarité qui a poussé les gens à retourner dans des relations désuètes. »

La réconciliation peut être compliquée, mais les experts disent qu’il n’y a rien de mal à vouloir redémarrer une ancienne relation tant que vous y parvenez de la bonne manière.

Ne touchez que lorsque vous êtes dans le bon espace de tête

Il peut être difficile de résister à l’envoi de textos à une ancienne flamme lorsque vous vous sentez seul ou vulnérable émotionnellement. Mais il est important de ne pas céder à ces tentations.

«Évitez de prendre de grandes décisions comme celles-ci sur une impulsion», dit Ballatore. « Ne le fais pas quand tu es ivre. Ne le fais pas à 2 heures du matin. Je ne recommande pas de le faire quand tu es dans le chaos émotionnel. »

Joey Garcia, un chroniqueur spécialisé dans l’amour et les relations, ajoute qu’il est préférable d’éviter de tendre la main à votre ex pendant les heures du jour ou de la nuit lorsque vous envoyez généralement des SMS à cette personne.

«Tout ce que vous faites, c’est entrer dans un schéma qui vous déclenche tous les deux émotionnellement», dit-elle.

Au lieu de cela, réfléchissez-y et faites un plan. Un temps d’intervalle plus long peut permettre aux gens de se sentir «plus prêts» à se remettre ensemble selon Garcia.

«Ils ont eu le temps de réfléchir à eux-mêmes et à la relation et à gérer seuls leurs besoins non satisfaits sans trop dépendre de leur partenaire», dit-elle.

Assurez-vous de ne pas confondre nostalgie avec une vraie connexion

La Dre Marie Murphy, coach en relations, dit qu’il est important de comprendre ce que vous attendez de votre ex, que ce soit une relation engagée ou des relations sexuelles occasionnelles.

« Demandez-vous: est-ce que vous tendez la main à votre ex parce que vous vous ennuyez? Parce qu’il est plus facile de rester avec quelqu’un de familier? Ou êtes-vous en train de tendre la main parce que vous voulez vraiment voir s’il y a un potentiel de reconnexion? »

Natalia Juarez, coach de rupture et stratège de rencontres, ajoute qu’il est courant de confondre les deux, car les gens ont tendance à craindre d’être seuls ou à craindre d’être avec quelqu’un de nouveau. Si vous n’êtes pas sûr de vos intentions, suivre vos réflexions sur la réconciliation sur une période de deux semaines peut être une bonne idée.

«Chaque fois que vous pensez à la relation et que vous pensez, ‘oui, je veux parler à nouveau’, écrivez un X sur un morceau de papier et mettez-le dans une boîte. Quand vous pensez, ‘Oh non, non, non,’ mettez un 0 dans la boîte », recommande Ballatore.

« C’est un bon moyen de suivre vos sentiments sur une plus longue période pour éviter d’être impulsif et sensible à des choses comme la solitude ou la nostalgie. »

Laissez le passé dans le passé

L’un des défis de la datation avec un ex est d’aborder votre histoire. Devez-vous discuter de la rupture? Est-il acceptable de parler de ce qui n’a pas fonctionné?

Les experts recommandent d’avoir cette conversation avant de vous réunir officiellement, mais déconseillent de ressasser un vieux drame.

«C’est formidable de parler du passé, mais seulement jusqu’à un certain point», dit Murphy. « Si vous avez rompu et n’en avez jamais parlé, il est important d’en discuter avec certitude. Mais il y a toujours une ligne entre parler du passé pour une compréhension mutuelle et évoquer le passé encore et encore d’une manière qui recrée de vieux problèmes. »

Elle souligne que votre ex a peut-être grandi pendant la période de séparation.

« Permettez à votre partenaire d’être différent. Vous devez abandonner toutes vos vieilles idées sur qui était votre partenaire et ce qu’il faisait et ce qu’il n’a pas fait », dit Murphy, ajoutant que cette capacité est sous notre propre contrôle.

« Même s’ils changent considérablement, si nous avons les mêmes vieilles histoires d’eux qui nous traversent l’esprit, c’est nous qui allons maintenir la relation bloquée. »

Continuez avec les jolies dates et les gestes romantiques la deuxième fois

Tout comme dans une toute nouvelle relation, Juarez, qui s’est réconciliée personnellement avec son partenaire à deux reprises, dit qu’il est important de continuer à traverser la phase de courtisation.

«Il y a une tendance à régresser vers d’anciens modèles, et tant de couples qui se remettent ensemble tombent dans la complaisance et deviennent essentiellement des colocataires», dit-elle.

Au lieu de cela, «vous devez construire activement une relation solide». Juarez suggère d’avoir des dîners réguliers ou des soirées cinéma, ainsi que des réunions sur la façon dont vous pouvez «faire mieux et vous aimer davantage».

Résoudre les problèmes de front

«La communication est essentielle, d’autant plus que vous connaissez peut-être déjà les points problématiques la deuxième fois», déclare Murphy.

Une façon d’exprimer vos frustrations de manière amicale et non conflictuelle consiste à utiliser des déclarations I pour éviter de blâmer votre partenaire.

«N’essayez pas d’éviter les conflits et de laisser les choses s’accumuler. Au lieu de cela, commencez par un compliment sur les bienfaits que votre partenaire vous fait ressentir. Ensuite, dites ce qui vous dérange et n’oubliez pas de solliciter ses pensées à la fin pour voyez comment ils se sentent. «

Cependant, Garcia reconnaît que ce voyage n’est pas facile et que vous devrez relever les défis ensemble.

« Vous avez besoin d’une volonté de continuer à avancer ensemble sur les eaux agitées parce que ce n’est pas une douce balade. Quand vous revenez avec un ex, vous devez tellement aimer la personne et la relation. »

