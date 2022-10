Dois-je dormir avec ma fenêtre ouverte ? – Section locale de Shaw

Si vous vous êtes déjà demandé si dormir avec votre fenêtre ouverte ou fermée vous procurait un sommeil plus réparateur, vous n’êtes pas seul. C’est un débat en cours depuis des siècles, et il n’y a toujours pas d’accord. Certaines personnes ne jurent que par le fait de dormir la fenêtre ouverte, tandis que d’autres trouvent cela inconfortable et préfèrent garder l’environnement de leur chambre bien fermé. Alors, quelle est la bonne réponse ?

Les avantages de dormir la fenêtre ouverte

Il y a quelques avantages à dormir la fenêtre ouverte. Pour commencer, cela peut vous aider à rester au frais par temps chaud. Si votre chambre est étouffante et oppressante, l’ouverture de la fenêtre peut aider à créer une brise croisée rafraîchissante qui vous rafraîchira et facilitera l’endormissement. Certaines personnes trouvent que dormir avec la fenêtre ouverte les aide à se sentir plus connectées à la nature et moins isolées dans leur maison.

Les inconvénients de dormir avec la fenêtre ouverte

Bien sûr, il y a aussi quelques inconvénients à dormir avec la fenêtre ouverte. La plus évidente est la régulation de la température ; vous pourriez vous réveiller au milieu de la nuit pour fermer la fenêtre ou empiler des couvertures supplémentaires pour rester au chaud. De plus, laisser votre fenêtre ouverte peut laisser entrer le bruit extérieur, perturbant votre cycle de sommeil. Et enfin, si vous vivez dans une zone urbaine, garder vos fenêtres ouvertes peut laisser entrer les gaz d’échappement des voitures ou d’autres polluants atmosphériques qui peuvent nuire à votre santé.

Comme vous pouvez le constater, dormir avec la fenêtre de votre chambre ouverte ou fermée présente à la fois des avantages et des inconvénients. En fin de compte, votre meilleur choix dépend de nombreux facteurs, notamment du climat dans lequel vous vivez, de vos problèmes de santé et de vos préférences personnelles.

N’oubliez pas que peu importe si votre fenêtre est ouverte ou fermée, un matelas de qualité est essentiel pour une bonne nuit de sommeil, alors assurez-vous d’en avoir un qui répond à vos besoins.

