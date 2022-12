‘Dois-je démissionner en tant que chef de Twitter?’ Le dernier sondage d’Elon Musk surprend Internet

Le chef de Twitter, Elon Musk, ne manque jamais de surprendre les utilisateurs avec quelque chose de nouveau chaque jour. Mais cette fois, c’est quelque chose d’audacieux puisqu’il a lancé le sondage sur le site de micro-blogging demandant aux utilisateurs s’il devait quitter la tête de Twitter. Il a même assuré aux «tweeps» qu’il respecterait les résultats, alors «soyez prudent». La question de Musk est intervenue au milieu de plusieurs controverses sur les réseaux sociaux après sa prise de fonction en tant que PDG de Twitter en octobre.

« Dois-je quitter la tête de Twitter ? Je respecterai les résultats de ce sondage”, a tweeté Musk le 19 décembre 2022. Il a même averti les utilisateurs d’être responsables lors du sondage et a déclaré : “”Comme le dit le dicton, faites attention à ce que vous souhaitez, car vous pourriez obtenir il.” Le sondage est à environ 7 heures de sa date limite, mais il penche actuellement vers les personnes qui répondent “oui” et la majorité d’entre elles sont d’avis sur son retrait en tant que propriétaire de Twit.

Dois-je quitter la tête de Twitter ? Je respecterai les résultats de ce sondage.— Elon Musk (@elonmusk) 18 décembre 2022

“Oui. Ce n’est pas votre avantage comparatif. Faites plutôt des voitures électriques, des tunnels et des vols spatiaux ! a écrit un utilisateur sur Twitter. Un autre utilisateur en ligne a critiqué Musk et a déclaré: « Que diriez-vous de le vendre à quelqu’un qui croit vraiment en la liberté d’expression et qui a la capacité de gérer Twitter de manière juste et équilibrée et qui ne sera pas le sujet tendance sur Twitter tous les jours ? Le propriétaire et PDG de Twitter ne devrait pas être ce dont nous parlons jour après jour. Cool?

Oui. Ce n’est pas votre avantage comparatif. Fabriquez plutôt des voitures électriques, des tunnels et des vols spatiaux ! — Conor Friedersdorf (@ conor64) 18 décembre 2022

Que diriez-vous de le vendre à quelqu’un qui croit vraiment en la liberté d’expression et qui a la capacité de gérer Twitter de manière juste et équilibrée et qui ne sera pas le sujet tendance sur Twitter tous les jours ? Le propriétaire et PDG de Twitter ne devrait pas être ce dont nous parlons jour après jour. Cool?— Sheridan (anciennement Sheldon) (@Notformetlgd) 19 décembre 2022

L’autre partie de l’auditoire ne pouvait pas être d’accord avec le fait que Musk laisse une décision aussi importante entre les mains du public “L’idée que quelqu’un prenne des décisions sur une entreprise qu’il a achetée pour 44 milliards de dollars en lançant un sondage Twitter est étonnante” tandis qu’un autre a déclaré , “Salut Elon, ce n’est pas quelque chose que vous pouvez décider par questionnaire. Comme vous le savez, la majorité n’a pas toujours raison. Parfois, vous pouvez vous retrouver seul à faire les bonnes choses pour toute l’humanité.

Elon, si vous respectez les utilisateurs japonais, veuillez également inclure le japonais dans le vote. Il est difficile pour les Japonais de comprendre s’il s’agit d’une rétrogradation ou d’une démission d’un poste.https://t.co/EhTEUtuSUh— 【宝塚の宮澤】医師 宮澤大輔 Daisuke Miyazawa👥 コロナワクチン年齢別派 (@blanc0981) 19 décembre 2022

Les résultats du sondage arriveront demain matin alors que Twitterati attend avec impatience de voir quelle sera la prochaine décision de Musk. Le propriétaire de Tesla a acquis Twitter dans le cadre d’un accord de 44 milliards de dollars et est sous le feu des critiques depuis ce jour en raison de licenciements massifs et de mises à jour des politiques qui ont soulevé des questions sur sa capacité à “posséder” la plate-forme.

