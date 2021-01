Les utilisateurs de WhatsApp du monde entier ont vu une notification en plein écran qui explique mal les changements à venir et les oblige à appuyer sur un gros bouton « Accepter » ou à arrêter complètement d’utiliser l’application.

Beaucoup de gens pensent qu’après le 8 février – date à laquelle les changements entreront en vigueur -, la société mère de WhatsApp, Facebook, aura accès aux données sensibles de votre compte WhatsApp, et que même si vous pouviez refuser de partager votre liste de contacts auparavant, c’est désormais obligatoire.

Sans surprise, cela a provoqué une réaction brutale, de nombreuses personnes se sont tournées vers d’autres médias sociaux – Twitter, principalement – pour exprimer leur opposition aux changements et encourager les gens à passer à Signal et Telegram, deux autres applications de messagerie offrant un cryptage de bout en bout.

Mais ces réactions sont-elles justifiées? Devez-vous également arrêter d’utiliser WhatsApp?

La réponse courte est non. Rien de tout cela n’est vrai: les modifications n’affectent pas les messages et les appels privés, qui auront toujours un cryptage de bout en bout.

Que change exactement WhatsApp le 8 février 2021?

Vous pouvez tout lire sur les mises à jour et la FAQ sur le site Web de WhatsApp, mais voici un résumé des éléments importants:

Les messages privés seront toujours chiffrés

Facebook (et WhatsApp) ne pourront pas lire vos messages

WhatsApp n’enregistre pas les personnes que vous envoyez ou appelez

WhatsApp et Facebook ne peuvent pas voir votre emplacement partagé

Les contacts WhatsApp ne pas être partagé avec Facebook

Les discussions de groupe WhatsApp restent privées

Toute communication avec une entreprise sur WhatsApp peut ne pas rester privée

En termes de partage de données avec Facebook, cela se produit depuis des années et probablement sans que les utilisateurs ne s’en rendent compte: cela ne change pas maintenant. Lorsque Facebook a acheté WhatsApp en 2014, cela a ensuite permis aux utilisateurs de refuser le partage de données via une notification qui est apparue pendant une courte période en 2016. Mais ceux qui n’ont pas utilisé cette opportunité ou ne se sont pas retirés manuellement, ainsi que tous ceux qui ont signé depuis lors, aura – par défaut – accordé à Facebook l’autorisation d’avoir son numéro de téléphone et son nom WhatsApp.

Selon WhatsApp, la politique de confidentialité a été mise à jour principalement pour traiter la communication de personne à entreprise, qui est facultative dans WhatsApp. La société envisage d’introduire un système de paiement dans WhatsApp afin que les utilisateurs puissent acheter auprès des entreprises. Il est probable que Facebook souhaite reproduire le succès des paiements dans WeChat, la populaire application de messagerie chinoise.

Will Cathcart, responsable de WhatsApp chez Facebook, a déclaré: «Tout le monde ne se rend pas compte à quel point c’est commun aux entreprises de messagerie WhatsApp dans de nombreux pays. En fait, environ 175 millions de personnes envoient un message chaque jour à un compte professionnel sur WhatsApp et davantage souhaitent le faire. »

Il a également déclaré: «Il est important pour nous d’être clair que cette mise à jour décrit la communication d’entreprise et ne change pas les pratiques de partage de données de WhatsApp avec Facebook. Cela n’a aucun impact sur la manière dont les gens communiquent en privé avec leurs amis ou leur famille, où qu’ils se trouvent dans le monde. »

Les utilisateurs au Royaume-Uni et en Europe voient une politique de confidentialité différente de celle du reste du monde en raison du RGPD. Ces réglementations sur la protection des données imposent des restrictions beaucoup plus strictes sur les informations qui peuvent être partagées entre les entreprises, ce qui signifie qu’il n’y a en fait aucun changement dans la façon dont les données sont partagées dans la politique mise à jour. Enfin, on a l’impression qu’il y a en fait un avantage à compenser toutes ces fenêtres contextuelles du GDPR.

Le directeur de la politique EMEA de WhatsApp, Niamh Sweeney, a tweeté: «Il n’y a aucun changement dans les pratiques de partage de données de WhatsApp en Europe suite à cette mise à jour. Il n’en reste pas moins que WhatsApp ne partage pas les données utilisateur de WhatsApp de la région européenne avec Facebook dans le but que Facebook utilise ces données pour améliorer ses produits ou publicités. »

3/5 Il n’y a aucun changement aux pratiques de partage de données de WhatsApp en Europe suite à cette mise à jour. Il n’en demeure pas moins que WhatsApp ne partage pas les données utilisateur de la région européenne WhatsApp avec Facebook dans le but que Facebook utilise ces données pour améliorer ses produits ou publicités. – Niamh Sweeney (@NiamhSweeneyNYC)

7 janvier 2021

Une infographie a été publiée par le compte Twitter officiel de WhatsApp le 12 janvier dans le but de clarifier les changements et d’essayer d’endiguer la vague d’utilisateurs qui sautent vers Signal.







Signal a atteint le sommet des classements des applications sur l’App Store d’Apple et aurait compté plus de 100000 inscriptions depuis que les notifications ont commencé à apparaître. Telegram, qui n’active pas le cryptage par défaut mais le propose, a déclaré que 25 millions de personnes s’étaient inscrites en seulement 72 heures et qu’il comptait désormais plus de 500 millions d’utilisateurs.







Bien sûr, votre décision est maintenant de savoir si vous faites confiance à ce que Facebook et WhatsApp disent des changements. Il est peu pratique de devoir passer à une nouvelle application, mais vous devrez également persuader toutes les autres personnes avec lesquelles vous discutez de faire de même, c’est pourquoi il est peu probable que le fureur incite une proportion significative d’utilisateurs de WhatsApp à abandonner le service.

