Dois-je acheter un chalet entre amis ou en famille?

MONTRÉAL –

À l’aube de la saison des chalets, la perspective d’une copropriété avec la famille ou les amis grandit à nouveau pour de nombreux Canadiens, bourgeonnant éternellement comme une plante au bord d’un lac.

Des acomptes plus petits, des risques moindres et des expériences partagées marquent tous la promesse d’un partenariat immobilier avec des amis et des êtres chers.

Mais les experts préviennent qu’une série de problèmes doivent être pris en compte avant de plonger dans un co-investissement dans un chalet comme un enfant hors du quai.

Une conversation franche sur les finances, les projets de vie à long terme et le but de la cabine est un bon point de départ, déclare le planificateur financier agréé Mark Halpern.

Le crédit est un domaine important.

Dans un arrangement standard entre copropriétaires, chacun est entièrement responsable de l’hypothèque. Cela signifie qu’un retard de paiement ou un défaut affectera les cotes de crédit de chacun, note Halpern, qui dirige WealthInsurance.com.

Les prêteurs établiront également la moyenne des cotes de crédit des acheteurs, ce qui se traduira par un prêt hypothécaire à taux plus élevé, si l’un des acheteurs a une cote inférieure.

« Vous devez savoir avec qui vous vous associez », a déclaré Halpern, ajoutant qu’une hypothèque à taux variable offre généralement des solutions plus faciles qu’une hypothèque à taux fixe si les emprunteurs veulent rompre tôt.

Les régimes de propriété marquent une autre question clé, les accords de copropriété et de copropriété étant les deux principales options (dans ce cas, le mot locataire désigne les propriétaires plutôt que les locataires).

Dans le cas d’une copropriété, chaque propriétaire a une participation dans la propriété et, si l’un décède, sa part est transférée à l’autre, comme dans le cas d’un conjoint. D’autre part, un accord de locataires en commun permet des participations de différentes tailles dans la propriété – 75% et 25%, par exemple – et verrait la part du défunt devenir une partie de sa succession et passer à leurs héritiers, qui paieraient alors une taxe d’homologation, qui est d’environ 1,5 % en Ontario.

Si ces héritiers se retirent de l’investissement, le propriétaire restant dans un arrangement de locataires en commun leur devrait une grosse somme d’argent, a déclaré Halpern.

« En général, ces accords ne prévoient pas nécessairement ce qui se passe au décès, ou ce qui se passe si quelqu’un veut être racheté », a déclaré Halpern, ajoutant que les gens devraient considérer une propriété commune comme l’investissement qu’elle est.

Les impôts sur les gains en capital sont un autre problème si les parties doivent vendre.

« Imaginez que vous avez un chalet que vous avez acheté pour un demi-million de dollars, et qu’il vaut maintenant un million et demi — il y a donc un gain d’un million de dollars — il y aurait une taxe de 250 000 $ », a déclaré Halpern, notant que l’Ontario imposait au capital gains à 25 pour cent pour une propriété récréative.

« Étant moitié-moitié, chaque côté devrait vraiment trouver 125 000 $ en taxes. »



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 25 mai 2023.