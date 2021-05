Dois-je accepter les nouvelles conditions WhatsApp le 15 mai?

En janvier, les utilisateurs de WhatsApp du monde entier ont commencé à voir des notifications en plein écran qui expliquaient mal les modifications à venir de ses conditions de service et les ont forcés à appuyer sur un gros bouton « Accepter » ou à arrêter complètement d’utiliser l’application.

Beaucoup de gens pensaient à tort (et pensent encore) que Facebook aura accès aux données sensibles de votre compte WhatsApp, telles que le contenu des messages une fois que les modifications entreront en vigueur.

Ce n’est tout simplement pas vrai et votre compte ne sera pas supprimé ou suspendu si vous refusez d’accepter les nouvelles conditions.

Toi volonté Vous devez accepter les nouvelles conditions générales si vous souhaitez continuer à utiliser WhatsApp, mais une fois que vous aurez compris ce qui change vraiment, vous vous rendrez compte qu’il n’y a aucun problème à continuer à utiliser le service de messagerie.

Donc, la réponse courte est que oui, vous devez accepter les nouvelles conditions et vous pouvez continuer à utiliser WhatsApp pour discuter avec vos amis et votre famille en toute sécurité.

La nouvelle politique de confidentialité devait entrer en vigueur le 8 février mais a été repoussée au 15 mai afin de donner aux gens le temps de revoir la politique à leur propre rythme, ainsi que de donner à WhatsApp le temps de «dissiper la désinformation».

Que change exactement WhatsApp le 15 mai 2021?

Vous pourrez utiliser WhatsApp pour parler aux entreprises

Les entreprises peuvent utiliser Facebook pour gérer les réponses aux demandes de renseignements

Les discussions seront clairement étiquetées pour que vous sachiez quand Facebook est utilisé

Les principaux changements apportés à la politique de confidentialité concernent la manière dont les données sont partagées lorsque vous utilisez WhatsApp pour parler à une entreprise.

La société affirme que des millions de personnes le font déjà, mais c’est presque inconnu au Royaume-Uni et dans certains autres pays, où les entreprises n’utilisent pas encore WhatsApp pour parler aux clients.

En termes simples, si vous utilisez WhatsApp pour parler à une entreprise, les informations que vous fournissez ainsi que votre nom et votre numéro de téléphone (deux informations que vous devez divulguer pour pouvoir utiliser WhatsApp) peuvent être partagées avec des tiers.

C’est la partie vague, comme le dit même la page Web mise à jour de WhatsApp « Les modifications apportées à notre politique de confidentialité vous fournissent plus de détails sur la façon dont nous gérons vos informations. « Mais oblige à aller chercher ces changements vous-même. Heureusement, cela montre clairement que »Votre acceptation des nouvelles conditions d’utilisation n’augmente pas la capacité de WhatsApp à partager les données des utilisateurs avec sa société mère Facebook. «

Donc, si vous prévoyez d’utiliser WhatsApp seul pour parler à vos amis et à votre famille, alors rien ne change, que vous viviez dans « l’Espace européen » (où les données sont protégées par les lois GDPR) ou ailleurs.

Alors, voici un résumé de ce qui restera le même une fois que vous aurez accepté les nouvelles conditions et la politique de confidentialité:

Les messages privés seront toujours chiffrés

Les discussions de groupe WhatsApp restent également privées

WhatsApp (et Facebook) ne pourront toujours pas voir le contenu de vos messages et appels

WhatsApp n’enregistrera pas les personnes que vous envoyez ou appelez

Les contacts WhatsApp ne sont pas partagés avec Facebook (sauf si vous choisissez de les partager)

WhatsApp ne donnera pas votre numéro de téléphone aux entreprises

WhatsApp et Facebook ne peuvent pas voir votre position partagée

Vous pouvez en savoir plus sur les mises à jour et la FAQ sur le site Web de WhatsApp.

WhatsApp cessera-t-il de fonctionner si je n’accepte pas les nouvelles conditions?

Finalement, oui.

Fait inhabituel, la société a décidé de ne pas faire du 15 mai une date limite pour accepter les conditions. Il indique qu’une fois que vous voyez le « rappel persistant » (illustré ci-dessous), vous pourrez répondre aux appels téléphoniques et vidéo entrants et, si les notifications sont activées, vous pouvez appuyer dessus pour lire ou répondre à un message ou rappeler. un appel téléphonique ou vidéo manqué.

Toi habitude pouvoir accéder à votre liste de discussion, cependant.







Il a également déclaré: « Après quelques semaines de fonctionnalités limitées, vous ne pourrez plus recevoir d’appels ou de notifications entrants et WhatsApp cessera d’envoyer des messages et des appels sur votre téléphone. »

À ce stade, vous devrez cliquer sur le bouton Accepter pour continuer à utiliser l’application. Même si vous ne le faites pas, votre compte ne sera pas supprimé.

WhatsApp partage-t-il des données avec Facebook?

Oui, et cela se produit depuis des années. Cela ne change pas maintenant. Lorsque Facebook a acheté WhatsApp en 2014, cela a ensuite permis aux utilisateurs de refuser le partage de données via une notification qui est apparue pendant une courte période en 2016. Mais ceux qui n’ont pas utilisé cette opportunité ou ne se sont pas retirés manuellement, ainsi que tous ceux qui ont signé depuis lors, aura – par défaut – accordé à Facebook l’autorisation d’avoir son numéro de téléphone et son nom WhatsApp.

Les modifications apportées en 2021 à la politique de confidentialité de WhatsApp ont été initialement détaillées en octobre dans cet article de blog Facebook. La société envisage d’introduire un système de paiement dans WhatsApp afin que les utilisateurs puissent acheter auprès des entreprises. Il est probable que Facebook souhaite reproduire le succès des paiements dans WeChat, la populaire application de messagerie chinoise.

Will Cathcart, responsable de WhatsApp chez Facebook, a tweeté: «Tout le monde ne se rend pas compte à quel point il est courant pour les entreprises de messagerie WhatsApp dans de nombreux pays. En fait, environ 175 millions de personnes envoient un message chaque jour à un compte professionnel sur WhatsApp et davantage souhaitent le faire. »

Il a également déclaré: «Il est important pour nous d’être clair que cette mise à jour décrit la communication d’entreprise et ne change pas les pratiques de partage de données de WhatsApp avec Facebook. Cela n’a aucun impact sur la façon dont les gens communiquent en privé avec leurs amis ou leur famille, où qu’ils se trouvent dans le monde. »

Les utilisateurs au Royaume-Uni et en Europe voient une politique de confidentialité différente de celle du reste du monde en raison du RGPD. Ces réglementations sur la protection des données imposent des restrictions beaucoup plus strictes sur les informations qui peuvent être partagées entre les entreprises, ce qui signifie qu’il n’y a en fait aucun changement dans la façon dont les données sont partagé dans la politique mise à jour. Enfin, on a l’impression qu’il y a en fait un avantage à compenser toutes ces fenêtres contextuelles du RGPD.

En janvier, le directeur de la politique EMEA de WhatsApp, Niamh Sweeney, a tweeté: «Il n’y a aucun changement dans les pratiques de partage de données de WhatsApp en Europe suite à cette mise à jour. Il n’en demeure pas moins que WhatsApp ne partage pas les données utilisateur de WhatsApp de la région européenne avec Facebook dans le but que Facebook utilise ces données pour améliorer ses produits ou publicités. »

3/5 Il n’y a aucun changement dans les pratiques de partage de données de WhatsApp en Europe suite à cette mise à jour. Il n’en demeure pas moins que WhatsApp ne partage pas les données utilisateur de la région européenne WhatsApp avec Facebook dans le but que Facebook utilise ces données pour améliorer ses produits ou publicités. – Niamh Sweeney (@NiamhSweeneyNYC)

7 janvier 2021

Bien sûr, les dirigeants de WhatsApp et Facebook aurait dis ça. Nous en avons parlé à Robin Wilton, conseiller principal pour Internet Trust à Internet Society. Il s’inquiète des dangers de l’affaiblissement des technologies de cryptage et de la façon dont elles menacent la sécurité et la confidentialité de milliards d’utilisateurs en ligne.

«Il y a deux problèmes distincts à résoudre, dont le premier concerne la confidentialité des données personnelles. Les nouvelles conditions générales applicables à WhatsApp ne sont que le dernier exemple de ce qui est la pratique de Facebook depuis longtemps: inscrire des personnes sous un seul et même ensemble de des termes et conditions qui sont ensuite révisés, au fil du temps, pour être plus permissifs et partager plus de données de l’utilisateur par défaut.

En examinant les détails du changement de politique, on dit qu’il ne s’applique qu’aux messages que les utilisateurs de WhatsApp choisissent d’échanger avec les entreprises. Encore une fois, même si les utilisateurs pensent que c’est sûr, ou que cela ne s’applique pas à eux, ils peuvent envisager les prochaines étapes inévitables de Facebook; passer de l’opt-in à l’opt-out, et étendre la politique du B2C à tous les messages. Il y a aussi le fait que Facebook peut empiéter de manière significative sur la confidentialité sans avoir besoin de lire le contenu des messages WhatsApp en cartographiant et en monétisant le graphique social d’un individu.

Le deuxième problème est ce que signifie «chiffrement de bout en bout» dans les nouvelles conditions générales. Facebook a déjà déclaré qu’il accèderait aux demandes des forces de l’ordre américaines pour l’accès aux données cryptées, et vous ne pouvez pas jouer sur les deux tableaux. «

Dans le but de clarifier les changements et d’essayer d’endiguer la marée des utilisateurs qui sautent du navire vers Signal, une infographie a été publiée par le compte Twitter officiel de WhatsApp le 12 janvier:







Cela semble rassurant, mais ne dit rien sur les données Facebook Est-ce que avoir accès ou expliquer clairement les modifications apportées à la politique de confidentialité fais s’appliquent à la messagerie professionnelle. Supposons donc que les informations fournies à une entreprise ne soient pas cryptées et puissent être transmises à d’autres entreprises (mais ne devraient pas être en Europe à cause du RGPD).

Signal a brièvement atteint le sommet des graphiques des applications sur l’App Store d’Apple, et aurait eu plus de 100000 inscriptions depuis que les notifications ont commencé à apparaître. Telegram, qui n’active pas le cryptage par défaut mais le propose, a déclaré que 25 millions de personnes se sont inscrites en 72 heures seulement après que WhatsApp a commencé à informer les utilisateurs des nouvelles conditions et compte désormais plus de 500 millions d’utilisateurs.







Bien sûr, votre décision est de savoir si vous faites confiance à ce que Facebook et WhatsApp disent des changements. Il n’est pas pratique de passer à une nouvelle application, mais vous devrez également persuader toutes les autres personnes avec lesquelles vous discutez de faire de même, c’est pourquoi il est peu probable que la fureur incite une proportion significative d’utilisateurs de WhatsApp à abandonner le service.

