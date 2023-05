Doing the Nutbush : L’étrange histoire d’amour d’un pays avec Tina Turner | Actualités Ents & Arts

De nombreux Australiens ressentent un lien particulier avec Tina Turner, l’une de ses premières chansons ayant trouvé une place unique dans la culture du pays.

Alors que les fans du monde entier pleurent la mort du chanteur à l’âge de 83 ansbeaucoup dans le pays se souviennent avoir grandi en apprenant la danse en ligne sur Nutbush City Limits, la chanson qu’elle a interprétée avec son mari et collaborateur Ike en 1973.

La chanson parle de la vie dans une petite ville de l’État américain du Tennessee et, bien qu’elle soit loin de la vie en Australie, la danse est devenue un incontournable des mariages et des fêtes.

Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles c’est très étrange.

Les interprétations de Turner de la chanson n’ont jamais inclus la danse qui est devenue si appréciée des Australiens, et la chanson n’était même pas si populaire de toute façon, culminant au numéro 14 lors de sa sortie dans les années 1970, puis à 16 lors de sa réédition en 1991.

On pense que la danse est issue d’un programme combinant les arts créatifs et l’éducation physique dans les écoles primaires des États de la Nouvelle-Galles du Sud ou du Queensland.

Mais d’autres disent que cela n’a jamais fait partie du programme scolaire australien et a plutôt été diffusé par des enseignants individuels, copiant ce qu’ils avaient vu dans d’autres écoles.

L’artiste interdisciplinaire Kay Armstrong a rencontré le Nutbush pour la première fois en tant qu’élève du primaire nouvellement arrivé en Australie-Occidentale en provenance d’Angleterre à la fin des années 1970.

Elle a déclaré au Sydney Morning Herald en 2018: « Nous avons appris le Nutbush à l’école primaire, puis au lycée, puis je l’ai probablement fait à chaque mariage auquel je suis allé depuis. »

Les fans de Nutbush les plus passionnés du pays ont établi des records du monde pour le plus grand nombre de personnes exécutant la danse.

Quelque 4 084 personnes ont exécuté la danse au Birdsville Big Red Bash dans le Queensland pour battre le record précédent.

Un mois plus tard, 3 700 autres personnes se sont rassemblées pour la danse au Mundi Mundi Bash à Broken Hill, en Nouvelle-Galles du Sud, mais n’ont pas réussi à établir un nouveau record.