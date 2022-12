Doggo obtient un pull pour Noël, voyez sa réaction inestimable

À l’approche de Noël, vous êtes peut-être prêt à accueillir votre Père Noël. Le festival consiste à savourer de délicieux plats, à passer du temps de qualité avec vos proches et, bien sûr, à recevoir des cadeaux spéciaux de votre Père Noël secret. Une nouvelle vidéo montre une famille se préparant pour Noël, mais ce qui attire l’attention, c’est qu’elle présente un joli pull sur le thème de Noël à son toutou.

Dans la vidéo, la maman du chien Harley lui présente un nouveau pull de Noël. Harley a d’abord été dérouté par ce nouveau cadeau qui lui a été accordé. L’animal peut alors être vu jouer dans son nouveau pull. La légende du message disait : “Mon nouveau pull de Noël, merci maman !”

La vidéo a recueilli plus de 72 000 likes et diverses réactions. Les amoureux des chiens ont inondé la section des commentaires louant le look adorable de Harley. L’un des utilisateurs a écrit : « Elle est tellement mignonne ! Nos crèmes anglaises sont 10 et 2, manquez l’étape du bébé », avec un emoji au cœur rouge tandis qu’un autre a écrit:« Ses yeux de chiot m’attirent toujours. Elle est trop adorable.

La vidéo a été publiée sur une page Instagram appelée Harleyofthebay qui est gérée par le propriétaire du chiot. Harley est un cream retriever anglais et vit à San Jose, en Californie, selon sa biographie Instagram.

Plus tôt, dans une autre vidéo, on pouvait voir un homme déguisé en Père Noël faire du parapente avec un chien flou au-dessus des montagnes enneigées. L’homme était vêtu de son manteau rouge typique avec un col de fourrure blanche, qu’il associait à un pantalon long. Il n’a pas oublié de mettre son bonnet de Noel et sa barbe blanche pour compléter sa tenue de Noël. Les deux ont fait du parapente dans la vallée, surprenant des centaines d’enfants qui ont crié “Père Noël ! Père Noël!” de la vallée.

Le clip a été partagé sur Instagram et la légende disait : « Oh oh oh !!! Devine quoi?! J’ai volé avec le Père Noël aujourd’hui ! Il prépare Noël ! Nous avons survolé des centaines d’enfants criant « Père Noël ! Père Noël!” C’était plutôt cool !”

Avez-vous aussi un animal de compagnie? Que comptez-vous leur offrir pour Noël ?

