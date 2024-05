Dogecoin Shiba Inu nommé Kabosu décède à 18 ans : NPR

basculer la légende Philippe Fong/AFP via Getty Images

Le chien qui a inspiré le célèbre mème « Doge » et une crypto-monnaie est décédé, selon son propriétaire. Elle avait 18 ans.

Le Shiba Inu, nommé Kabosu, « est tombé dans un profond sommeil » vendredi matin, a déclaré Atsuko Sato, une enseignante au Japon, dans un article de blog.

Kabosu est devenue une célébrité sur Internet après que les utilisateurs des réseaux sociaux ont diffusé une photo désormais célèbre du chien sauvé que Sato a publiée sur son blog en 2010.

Les créateurs de mèmes ont appliqué la police arc-en-ciel Comic Sans sur le regard de côté et la pose des pattes croisées de Kabosu, racontant le dialogue intérieur du chiot avec des phrases courtes et brisées comme « beaucoup wow » ou « tellement heureux ».

Ainsi, le mème appelé « doge » est né. La faute d’orthographe intentionnelle est souvent attribuée à un épisode de 2005 de Coureur Homestarune websérie comique animée.

Le mème a trouvé une nouvelle renommée avec le lancement de la crypto-monnaie Dogecoin en 2013.

La pièce a été créée comme une blague pour se moquer des crypto-monnaies, mais sa valeur a bondi des années plus tard après qu’Elon Musk, alors la personne la plus riche du monde et champion du Dogecoin, ait tweeté à propos de la monnaie.

Musk a rejoint ceux qui pleurent la mort de la muse de Dogecoin, Kabosu. Le propriétaire de la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter a publié une photo sur X de Harambe, un autre mème de mammifère tardifserrant le chien dans ses bras au paradis.

Dogecoin augmenté de 5 %après le message de Musk.

Le chien avait récemment souffert de problèmes de santé. En 2022, Sato a déclaré que Kabosu avait reçu un diagnostic de cholangiohépatite aiguë, une maladie inflammatoire du foie, et de leucémie lymphome chronique, un cancer du sang.