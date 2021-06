Dogecoin s’effondre après le crash de NASCAR, mais les investisseurs en crypto s’accrochent aux mèmes

Dogecoin n’ira pas sur la lune, alors ? Dogecoin est apparu en 2013 comme une blague. Il a été créé par Jackson Palmer et Billy Markus pour faire la satire de la croissance des altcoins en transformant le mème Internet doge en une crypto-monnaie. Bien qu’il soit né comme une blague, il a en fait conduit à une certaine praticité car son offre importante et son prix bas ont facilité un contenu efficace de micro- pourboires sur les réseaux sociaux. C’est un dérivé de Luckycoin qui a dérivé de Litecoin et utilise un algorithme Scrypt. Dogecoin a des intervalles de bloc de 1 minute, ce qui le rend plus rapide que les autres blockchains. Depuis sa création, la crypto-monnaie est restée à une valeur constante : inférieure à un cent. Début janvier 2021, chaque jeton valait moins d’un cent. Puis quelque chose a changé. Fin janvier, lorsque les mouvements GameStop et DogeCoin ont atteint leur rythme de croisière, la valeur de DogeCoin a grimpé à 7,5 cents, bien au-dessus d’un grossissement de 10, avant de chuter à 2,5 cents.

Le mème-crypto-monnaie Elon Musk n’arrêtait pas de tweeter à propos d’avoir atteint un niveau record à la mi-avril, franchissant les 10 cents pour la première fois. La capitalisation boursière de DogeCoin – qui a commencé comme une blague et est littéralement classée comme « une pièce de monnaie » – est actuellement supérieure à 27,22 milliards de dollars.

milliard. Il s’agit du plus haut niveau jamais enregistré pour la crypto-monnaie, et le résultat d’un mouvement semi-ironique impliquant des milliers d’acheteurs, des dizaines de milliers d’affiches en ligne et l’homme le plus riche du monde, Elon Musk.

Alors que le rallye a conduit à des poussées occasionnelles, la crypto-monnaie n’ira pas sur la lune de si tôt. Au cours des dernières 24 heures, la devise a chuté de plus de -22% selon Coindesk. La capitalisation boursière, qui était de 34,97 milliards de dollars le 21 juin, est maintenant tombée à 27,22 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures. Alors que la valeur de la crypto-monnaie n’a pas augmenté au cours des dernières semaines et a lentement baissé, la principale raison de l’accident peut être attribuée à une voiture.

Une voiture arborant le logo Dogecoin s’est écrasée samedi lors de la course NASCAR Xfinity Series à Nashville. Stefan Parsons, le conducteur, a vu une voiture ornée du chien DOGE Shiba Inu s’écraser contre le mur lors de l’étape 2 du Nashville Superspeedway. La voiture était sponsorisée par Springates, un fabricant de pièces automobiles dont le PDG est un passionné de DOGE. Parson s’en est sorti indemne, selon Coindesk. La valeur de la crypto-monnaie ne l’a pas fait.

Mais tout espoir n’est pas perdu. Même si #cryptocrash et #dogecoin étaient à la mode sur Twitter, les mèmes d’investisseurs qui continuent à espérer que tout n’est peut-être pas fini.

Elon Musk, PDG de Tesla, patron de SpaceX et défenseur de Dogecoin, a mentionné dans une récente interview lors d’une signature publique que cette crypto-monnaie pourrait être l’avenir. Dans l’interview, il déclare : « Il y a de fortes chances que la crypto soit la future monnaie du monde. Alors la question est de savoir qui va gagner ? Cela pourrait être multiple », a-t-il déclaré.

Il explique ensuite les origines de la façon dont Dogecoin a été inventé comme une blague, essentiellement pour se moquer de la crypto-monnaie, et c’est l’ironie, explique Musk. « Que la monnaie qui a commencé comme une blague, devienne la vraie monnaie. »

Dans la vidéo, il ajoute que « n’investissez pas vos économies dans la crypto-monnaie. C’est imprudent. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici