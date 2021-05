Dogecoin se rallie sur le tweet d’Elon Musk, liste prévue de Coinbase

Dogecoin a grimpé de plus de 40% tôt vendredi après un tweet du partisan Elon Musk et, comme Coinbase l’a déclaré, il listerait la crypto-monnaie inspirée du meme.

Le prix du dogecoin a atteint un sommet intrajournalier d’environ 55 cents à 2 h 30 HE, selon les données de Coin Metrics. Il est toujours en baisse d’environ 18% par rapport au sommet record de près de 67 cents il y a à peine une semaine.

Musk a tweeté jeudi qu’il travaillait avec des développeurs de dogecoins pour améliorer l’efficacité des transactions.

Mercredi, le PDG de Tesla a annoncé par surprise que sa société de voitures électriques cesserait d’accepter le bitcoin comme paiement en raison de préoccupations concernant son impact environnemental.

Cela a conduit à une vente brutale de crypto-monnaies, y compris le dogecoin. Dogecoin était déjà tombé de manière significative après l’apparition de Musk sur Saturday Night Live, dans lequel il a qualifié la pièce numérique de «bousculade».

Pendant ce temps, la plate-forme d’échange de crypto Coinbase a déclaré jeudi qu’elle offrirait un support dogecoin dans les six à huit prochaines semaines. De nombreux traders de crypto ont afflué vers l’application d’investissement sans frais Robinhood pour échanger le jeton meme; maintenant, le mouvement de Coinbase pourrait conduire à plus d’activité commerciale.

Dogecoin n’est pas pris très au sérieux par les fidèles partisans de Bitcoin. Cela a commencé en 2013 comme une blague, inspirée du mème « Doge », mais a depuis trouvé une communauté grandissante en ligne. Dogecoin est maintenant la quatrième plus grande crypto en valeur marchande sur CoinMarketCap, d’une valeur de plus de 69 milliards de dollars.

Les experts financiers avertissent que le dogecoin est un actif hautement spéculatif. Cela a suscité des inquiétudes quant à une bulle potentielle sur les marchés de la cryptographie – bien que certains économistes diraient que toutes les crypto-monnaies sont dans une bulle.

La semaine dernière, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a averti que les investisseurs en crypto devraient être «prêts à perdre tout votre argent», faisant écho à un avertissement similaire de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni.

Le Bitcoin était légèrement plus élevé vendredi, le plus grand actif numérique du monde ayant augmenté d’environ 0,3% à un prix de 49 052 $. Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie, a augmenté de 3,6%, à 3805 $.