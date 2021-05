Dogecoin saute sur le tweet d’Elon Musk alors que le trading sauvage de crypto-monnaie se poursuit

La décision de jeudi intervient après une journée folle pour les crypto-monnaies mercredi, qui a vu le bitcoin, l’éther et le dogecoin plonger brusquement avant de récupérer une partie de ces pertes plus tard dans la journée.

Musk parle et publie fréquemment du dogecoin et a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il travaillait avec des développeurs pour améliorer la crypto-monnaie. Il l’a également qualifié de « bousculade » sur « Saturday Night Live » et a déclaré que sa valeur était en grande partie spéculative à ce stade.