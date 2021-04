La gentillesse est la voie à suivre. Contrairement à une émotion telle que le bonheur ou la gratitude, la gentillesse est principalement un comportement ou une action. Cependant, comment un tel geste peut rendre la journée ou la vie de quelqu’un tout à fait inexplicable. Un récent acte de gentillesse aléatoire de la part d’un donateur anonyme a amené la Halifax Humane Society à trouver un foyer éternel pour les chiens, grâce à un investissement en crypto-monnaie. Selon Fox35 Orlando Selon le rapport, une femme s’est arrêtée samedi au refuge pour animaux de la Halifax Humane Society et a payé des frais pour tous les chiens prêts à être adoptés, a déclaré le directeur de la sensibilisation de la communauté, Barry Kukes.

« Fondamentalement, elle avait fait un investissement très judicieux dans une crypto-monnaie et avait eu une aubaine et a déclaré que cela avait changé sa vie en voulant faire quelque chose de bien », a ajouté Kukes. Il a en outre mentionné que la femme avait placé le don sous le type de crypto « Dogecoin » et ne voulait pas attirer l’attention ni être identifiée.

Kukes a ajouté que le don était venu à un moment idéal pour le refuge, car ils ont accueilli 42 chiens d’un ring présumé de combat de chiens à Daytona Beach, en Floride. Même si beaucoup ont pu déménager après l’intervention de l’organisation, il a déclaré que de l’espace était toujours ajouté pour héberger plus d’animaux de compagnie.

« Nous avons un peu d’espace maintenant et nous ne sommes pas à pleine capacité », a-t-il ajouté. « Mais cela change presque tous les jours, car ils sortent aussi vite qu’ils entrent », a ajouté Kukes. Cependant, le refuge a déclaré que seuls les chiens prêts à être adoptés au moment du don seraient admissibles à la dispense des frais. D’autres personnes intéressées en adoptant des animaux à fourrure doivent encore être contrôlés.

Dogecoin est un type de crypto-monnaie et la pièce numérique sur le thème de Shibu Inu utilisée pour les transactions électroniques. Il est devenu célèbre grâce aux mentions de personnes comme Elon Musk. Depuis sa création, Doge a également été utilisé pour donner de l’argent à des associations caritatives.

