Dogecoin grimpe de 30% à un record supérieur à 50 cents alors que le trading crypto spéculatif se poursuit

Dogecoin, la crypto-monnaie basée sur un mème de chien viral d’il y a près d’une décennie, a bondi de 30% mardi pour établir un nouveau record à plus de 50 cents par pièce.

La crypto-monnaie se négociait à environ 54 cents, selon les données de Coin Metrics. Le Dogecoin est passé à environ 40 cents par pièce le mois dernier avant de chuter brusquement pendant plusieurs jours après le passage du calendrier au 20 avril, une date largement célébrée comme un jour férié sur le thème de la marijuana.

Dogecoin a été lancé comme une blague en 2013 au milieu d’un boom des premières crypto-monnaies. Il était basé sur un mème Internet populaire à l’époque qui présentait un chien Shiba Inu et un texte de style dessin animé sur l’image. Sa hausse ces derniers mois a été soulignée par beaucoup comme un signe d’écume et de spéculation sur les marchés financiers, en particulier parmi les jeunes investisseurs qui ont commencé à négocier pendant la pandémie.

La pièce a été augmentée ces dernières semaines par les milliardaires Elon Musk et Mark Cuban, qui ont tous deux mentionné Dogecoin sur Twitter à plusieurs reprises. Cuban a déclaré que l’intérêt et l’utilisation accrus de Dogecoin en avaient fait plus qu’une blague.

« Les monnaies mèmes comme Doge ne fonctionnent que si elles gagnent en utilité et que les utilisateurs les utilisent pour cet utilitaire. Tant que vous pouvez dépenser Doge, parce que nous savons que son taux d’inflation annuel est fixé à 5 milliards de pièces, cela peut gagner de la valeur à mesure que l’utilitaire se développe. Cela devient comme n’importe quelle autre monnaie », a déclaré Cuban dimanche sur Twitter.

« Tant que de plus en plus d’entreprises acceptent doge pour des produits / services, Doge peut être une devise utilisable car elle PEUT conserver sa valeur d’achat mieux qu’un dollar dans votre banque. Si les taux d’intérêt montent en flèche ou si le montant dépensé baisse ou stagne, Doge le fera aussi. . Oui, une blague est désormais légitime », a-t-il ajouté.

Un autre actif cryptographique qui a établi un nouveau sommet mardi était Ether, la monnaie liée à la blockchain Etherum. Bitcoin, cependant, a glissé de plus de 6%.