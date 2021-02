Les tweets d’Elon Musk sur le dogecoin continuent d’augmenter encore plus la valeur de la « crypto-monnaie meme » – car il est révélé que Tesla a investi 1,5 milliard de dollars en bitcoin et dit que la société commencera à l’accepter comme paiement pour les voitures « dans un proche avenir ».

Dogecoin, qui a été en grande partie créé comme une blague basée sur un mème Internet populaire, a bondi de 112% la semaine dernière. La crypto-monnaie a atteint un niveau record de 0,08097 $ – en hausse de 24% en 24 heures – lundi, selon les données de CoinMarketCap.

La valeur marchande de Dogecoin est maintenant de 10,8 milliards de dollars et est actuellement la 10e pièce classée sur CoinMarketCap.

Musk a d’abord crié à Dogecoin sur Twitter la semaine dernière, ce qui a envoyé son prix à des niveaux records au cours du week-end et a suscité des inquiétudes quant à sa capacité à faire bouger les marchés.

Tard dimanche, dans une nouvelle approbation de la crypto-monnaie, Musk a tweeté: « Who let the Doge Out » – imitant des lignes de la chanson des Baha Men.

Les tweets d’Elon Musk sur le dogecoin poussent la valeur de la « crypto-monnaie meme » encore plus haut après que le milliardaire a tweeté une vidéo d’instructions et l’a appelée la future monnaie de la Terre

Musk l’a appelée « la future monnaie de la Terre » après avoir mis en place un sondage pour ses partisans

Il a également tweeté une vidéo d’instructions, disant: « Ð est pour Ðogecoin! » et l’a appelé «la future monnaie de la Terre» après avoir mis en place un sondage pour ses partisans.

La pièce a également été approuvée depuis par le rappeur Snoop Dogg et le rockeur Kiss Gene Simmons.

Snoop Dogg a tweeté l’image d’un chien étiqueté « Snoop Doge », tandis que Simmons a déclenché une série de tweets, dont un qui disait: « Woopie !!! @dogecoin monte en flèche … vers la lune. HODLE! ‘

Suite à l’attention de Snoop et Simmons, Musk a tweeté une image du trio dans lequel ils avaient été superposés à une scène du Roi Lion.

Dogecoin a le même fondement technique que les cyrpto-monnaies mieux connues telles que Bitcoin, mais est peu utilisé et a longtemps échangé pour moins d’un cent.

Il a été créé en 2013 et basé sur un mème Internet alors populaire d’un chien Shiba Inu.

Il n’est pas clair si Musk possède l’une des crypto-monnaie.

« Dogecoin est la crypto du peuple », lit-on dans un autre tweet. «Pas besoin d’être un gigachad pour posséder.

«Pas de hauts, pas de bas, seulement Doge.

Musk a déjà imposé des sanctions à la Securities and Exchange Commission pour ses tweets sur Tesla, où il est PDG et actionnaire majeur.

Il a réglé avec la SEC les plaintes, qui ont été stimulées par un tweet pensant à la privatisation de l’entreprise et par un autre partage de projections de production.

Les sociétés cotées en bourse sont réglementées dans la manière dont elles fournissent des déclarations prospectives, afin de garantir aux investisseurs un accès égal aux informations susceptibles de faire évoluer les cours des actions de manière significative.

Les crypto-monnaies ne sont pas réglementées de la même manière et les tweets de Musk sur le dogecoin ne constitueront probablement pas une violation d’une loi ou d’un règlement, qu’il soit propriétaire ou non de la crypto-monnaie.

Pourtant, sa capacité à déplacer les marchés à l’aise avec ses tweets a attiré à la fois l’admiration et l’inquiétude des observateurs.

DailyMail.com a contacté la SEC pour obtenir des commentaires.

Cela vient après que Musk a lancé lundi une paire de changements potentiels pour le bitcoin après que Tesla a annoncé qu’il avait investi 1,5 milliard de dollars et a annoncé qu’il commencerait à accepter la crypto-monnaie comme paiement pour ses voitures dans un proche avenir.

BITCOIN EN VAUT-IL LA VALEUR? SKEPTICS DIT QUE C’EST TROP VOLATILE Bitcoin gagne du terrain auprès d’investisseurs plus traditionnels qui sont de plus en plus convaincus qu’il s’agira d’un actif durable et non d’une bulle spéculative comme le craignent certains analystes et investisseurs. Ceux qui sont sceptiques, cependant, ont longtemps soutenu que la crypto-monnaie volatile était un actif spéculatif plutôt qu’une réserve de valeur comme l’or. « Tout modèle de hedge fund sur Bitcoin est nul. Vous ne pouvez pas modéliser une manie », a déjà déclaré Kevin Muir, un commerçant indépendant, basé à Toronto. «Est-ce plausible? Pour sûr. C’est une manie. Mais est-ce que quelqu’un a vraiment une idée? Aucune chance.’

Le prix du Bitcoin a bondi de 10% pour atteindre un niveau record de 44000 $ peu de temps après la divulgation de Tesla lundi matin. Les actions de Tesla ont augmenté de 1,8% à la suite de l’annonce dans les échanges tôt le matin.

L’annonce de Tesla, qui a été profondément enterrée dans un dossier de la Securities and Exchange Commission américaine, fait suite à plusieurs publications sur les réseaux sociaux de Musk qui ont fait grimper la monnaie et d’autres actifs ces dernières semaines.

Cela est arrivé quelques jours à peine après que Musk, qui est un partisan bien connu du bitcoin, ait brièvement modifié la biographie de son compte Twitter, qui compte 46 millions d’abonnés, pour dire « #bitcoin ».

Musk a déclaré il y a une semaine que le bitcoin était « sur le point d’être » plus largement accepté par les investisseurs et a demandé en décembre s’il était possible de faire de grosses transactions dans la devise.

«Il met maintenant son argent (actionnaires) là où il est», a déclaré l’analyste de Markets.com Neil Wilson.

« Mais compte tenu de ses récents commentaires – et de l’ajout de #Bitcoin à sa bio Twitter le 29 janvier – cela soulève également une vraie question sur une éventuelle manipulation du marché. »

Les analystes ont déclaré que cela pourrait aider à accélérer le passage du bitcoin au grand public qui a vu à la fois Paypal, également cofondé par Musk, et l’énorme gestionnaire de fonds mondial BlackRock accepter la devise.

Eric Turner, vice-président de l’intelligence de marché de la société de recherche et de données sur les crypto-monnaies Messari, a déclaré: « Je pense que nous verrons une accélération des entreprises qui cherchent à allouer à Bitcoin maintenant que Tesla a fait le premier pas.

« L’une des plus grandes entreprises au monde possède désormais Bitcoin et, par extension, chaque investisseur qui possède Tesla (ou même juste un fonds S&P 500) y est également exposé. »