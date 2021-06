Dogecoin est la crypto-monnaie préférée d’Elon Musk. Mais où sont les fondateurs du Meme Coin ?

C’était en 2013 lorsque la blockchain et la crypto-monnaie étaient devenues un sujet brûlant dans les cercles Internet sur des plateformes telles que Reddit et Twitter. La valeur marchande du Bitcoin, la crypto-monnaie la plus valorisée à l’époque, était passée de 1 $ à 1 000 $ en quelques semaines, forçant les gens à prendre les crypto-monnaies au sérieux. À Sydney, en Australie, un responsable marketing chez Adobe, Jackson Palmer était dans cette dernière manie de crypto-monnaie. Il était accro à la vérification des prix du Bitcoin mais il a estimé que les groupes de passionnés de Bitcoin étaient de petits groupes élitistes qui n’aimaient pas les étrangers. Dans le même temps, déclenché par le succès de Bitcoin, de nombreuses crypto-monnaies alternatives sont arrivées sur le marché. Assis autour d’une bière, Palmer a eu l’idée de faire une parodie de crypto-monnaie se moquant de Bitcoin. À cette époque, un mème d’un chien regardant une caméra était partout sur Internet. Le mème qui devenait viral était basé sur une photo de 2010 d’un chien Shiba Inu, qui regardait la caméra lorsque la photo a été prise. Le créateur de mèmes avait écrit le monologue intérieur deviné en police Comic Sans sur l’image qui la rendait drôle.

Palmer a également trouvé le mème Doge vraiment drôle. Il a décidé de créer une crypto-monnaie avec le mème Doge sur son logo. Il a acheté le domaine DogeCoin.com et a laissé un message sur le site Web demandant si quelqu’un voulait voir la crypto-monnaie parodique proposée devenir une réalité. L’idée a trouvé un écho chez un ingénieur logiciel d’IBM, Billy Markus, qui a écrit à Palmer et lui a proposé son aide. Excité, Markus avait commencé à travailler sur la nouvelle crypto-monnaie avant d’obtenir la réponse de Palmer.

Lorsqu’ils ont tous les deux collaboré, le mot Doge a remplacé Bit dans Bitcoin pour devenir Dogecoin, la première crypto-monnaie mème. Le logo était une pièce avec le meme Doge et les polices sur le site Web étaient Comic Sans, la même police dans laquelle les monologues du meme Doge ont été écrits. Bientôt, la crypto-monnaie a développé sa communauté dédiée sur Reddit et plus tôt cette année, Dogecoin est devenu viral sur Twitter lorsque l’homme le plus riche du monde, Elon Musk, a tweeté à ce sujet.

Dans une série de tweets, Musk s’est présenté comme le père de Dogecoin encourageant les gens à y investir. Cependant, il a également averti que les gens ne devraient pas investir leurs économies dans la crypto-monnaie en plein essor. Dogecoin est passé d’une valorisation boursière de 3 milliards de dollars à 45 milliards de dollars en six mois.

Deux ans plus tard, en avril 2015, Markus a pris un congé prolongé de la communauté des crypto-monnaies et il a vendu tous ses avoirs en Dogecoin, ce qui lui a suffi pour acheter une Honda Civic d’occasion. Palmer a également quitté l’espace des crypto-monnaies. La crypto-monnaie, qui a été abandonnée par ses créateurs, est maintenant maintenue par des bénévoles. Palmer travaille en tant que directeur de la gestion des produits, de la croissance et de la science des données chez Adobe Systems tandis que Markus travaille pour une entreprise d’éducation dans la région de la baie de San Francisco.

Contrairement au Bitcoin et à de nombreuses autres crypto-monnaies, il n’y a pas de limite au nombre de Dogecoins qui peuvent exister, ce qui le rend plus difficile à devenir cher et à enrichir ses propriétaires. Pour l’un de ses créateurs Palmer, « Dogecoin est en quelque sorte mon baromètre pour savoir combien de bitcoin mania ou de crypto-mania s’est installé et combien d’argent stupide coule dans cet espace », a déclaré Palmer dans une interview à Bloomberg.

