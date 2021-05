Dogecoin est devenu sauvage en 2021. Voici ce qu’il nous a appris.

Pour les nouveaux détenteurs de Dogecoin qui cherchent à gagner de l’argent, cela a été une véritable aventure. Pour ceux qui ont acheté la monnaie alors qu’elle était pratiquement sans valeur, peut-être comme une blague oubliée depuis longtemps, les choses ont été beaucoup plus étranges. Voici quelques-unes de leurs histoires et ce qu’ils ont appris de ce moment (jusqu’à présent).

Puis vint 2021. Un boom du commerce de détail et des investissements dans les crypto-monnaies, stimulé en partie par l’ennui et l’arrivée des chèques de relance, a ramené les gens vers Doge.

Une communauté cryptographique «bien-être»

Lorsque la pandémie a frappé, Vickie Richards, une professionnelle du transport et de la logistique de 58 ans à Lehigh Valley en Pennsylvanie, est restée occupée et employée. Mais une organisation à but non lucratif qu’elle aide à gérer, qui aide les petits services de police à acquérir, former et soutenir des unités K-9, avait besoin d’aide.

Elle a commencé à chercher de nouvelles façons de collecter des fonds et a repensé au moment où elle avait été approchée, des années auparavant, pour rejoindre une société de marketing à plusieurs niveaux Bitcoin. Elle s’est retrouvée sur Reddit, lisant sur les crypto-monnaies. Dogecoin l’a séduite.

«C’était incroyablement bon marché», a déclaré Mme Richards. «Encore plus, j’ai commencé à observer la façon dont les gens interagissaient les uns avec les autres.» Sur les subreddits pour Bitcoin et Ethereum, a-t-elle noté, «il y avait trop de négativité». Doge, a-t-elle dit, «est plutôt une communauté de bien-être».

Elle a acheté ses pièces lorsque le prix était de 0,04 $, investissant des fonds personnels qu’elle avait réservés pour un don à son organisation à but non lucratif. Elle a continué à acheter par petits incréments et possède actuellement environ 35 000 pièces.

«Je vais le tenir pendant un bon moment», a-t-elle déclaré. «J’aimerais le voir dans un an.»

Les marées ont tourné

Heath Durrett, un homme de 35 ans originaire de l’est de l’Oklahoma, passe ses journées de travail à effectuer des radiographies sur les soudures d’oléoducs, à la recherche de défauts. Pour lui, Dogecoin a été à la fois un investissement et un déclencheur de conversation. «C’est toujours amusant de parler d’argent», a-t-il déclaré.

Il a acheté la devise à un prix d’environ 0,05 $ et négocie régulièrement des actions sur Robinhood, il est donc habitué aux fluctuations de prix. «Je ne risque jamais ce que je ne peux pas me permettre de perdre», a-t-il déclaré.