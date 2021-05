Dogecoin chute de 15% à moins de 40 cents sur la volte-face cryptographique d’Elon Musk

Le prix du dogecoin a fortement chuté jeudi matin, glissant en dessous de 40 cents par pièce, après que le PDG de Tesla et booster de crypto, Elon Musk, ait annoncé que le constructeur automobile suspendait l’utilisation du bitcoin dans les paiements pour des raisons environnementales.

Musk, dont le constructeur automobile détient des milliards de bitcoins, s’est dit préoccupé par « l’utilisation croissante des combustibles fossiles pour l’extraction et les transactions de Bitcoin ». Le prix du bitcoin a également reculé après l’annonce.

La faiblesse de jeudi continue une semaine brutale pour le dogecoin, la crypto-monnaie qui a commencé comme une blague il y a près de dix ans, mais qui a pris de l’importance cette année.

Le prix de la pièce est passé à plus de 70 cents plus tôt ce mois-ci, selon Coinbase, avant l’apparition de Musk sur « Saturday Night Live » de NBC. Cependant, le dogecoin a été mis sous pression une fois que le spectacle a commencé, tombant à un moment donné en dessous de 50 cents, et Musk a décrit la crypto-monnaie comme une «agitation».

Musk n’est pas le seul milliardaire à avoir parlé du dogecoin sous un jour positif ces derniers mois. Mark Cuban a déclaré que les gens semblaient préférer l’utilisation du doge pour les transactions par rapport aux autres crypto-monnaies, ce qui lui donne de la valeur.

Le propriétaire de Dallas Mavericks a déclaré sur Twitter qu’il ne suivrait pas la dernière décision de Musk d’accepter le bitcoin comme moyen de paiement.

« Nous à Mavs.com continuera à accepter BTC / Eth / Doge parce que nous savons que le remplacement de l’or comme réserve de valeur aidera l’environnement … et … la réduction de l’utilisation des grandes banques et des pièces de monnaie profitera à la société et à l’environnement « , a déclaré Cuban mercredi soir.

