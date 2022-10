Dogecoin bondit de 35% à l’approche de la clôture de l’accord Twitter d’Elon Musk

“Vous avez Twitter et Reddit, où ils se rassemblent tous et réfléchissent à la façon de pomper du dogecoin”, a déclaré Birla.

En 2013, les ingénieurs logiciels Billy Markus et Jackson Palmer ont lancé la crypto-monnaie satirique comme un moyen de se moquer du bitcoin et des nombreuses autres crypto-monnaies vantant de grands plans pour conquérir le monde.

“Elon fait essentiellement passer ce message:” Pourquoi le dogecoin ne peut-il pas avoir de valeur? “”, A déclaré Felman à propos de la hausse des prix de Doge en 2021. “Les gens aiment ces récits. Ils aiment ces histoires. Ils aiment ces blagues. Et dogecoin vient de capturer l’esprit et l’imagination de chaque investisseur de détail.”

On ne sait pas tout à fait quand ni pourquoi le dogecoin a capturé le cœur d’Elon Musk. Le milliardaire Tesla et le PDG de SpaceX a passé des années parler le jeton.

La question de savoir si dogecoin a de la valeur est discutable.

À l’heure actuelle, il existe très peu de cas d’utilisation du jeton. Pourtant plus de marchands a commencé à accepter dogecoin en tant que méthode de paiement l’année dernière, il est loin du niveau d’adoption nécessaire pour être utilisé comme une sorte de substitut monétaire réel.

“De nos jours, tout n’est qu’un gros stratagème de marketing”, avait précédemment déclaré à CNBC Mike Bucella, associé général de BlockTower Capital.

Contrairement aux crypto-monnaies rivales telles que éther qui permettent aux programmeurs de créer des applications sur leur plate-forme pour faire des choses comme prêter et emprunter de l’argent, personne ne peut faire grand-chose avec dogecoin.

Dogecoin n’est pas vraiment non plus une réserve de richesse fiable, étant donné que cela nécessite généralement un certain degré de confiance à long terme dans la pièce et la blockchain sur laquelle elle a été construite.

“Si vous regardez le protocole dogecoin lui-même, je ne sais même pas s’il y a quelqu’un au cours des dernières années qui y a ajouté de nouvelles fonctionnalités ou du code”, a déclaré Birla. “Dogecoin n’a pas vraiment d’équipe de développement derrière lui.”

Compte tenu de ces limitations, la montée en flèche du dogecoin semble être purement spéculative. Dogecoin a de la valeur parce que d’autres personnes croient qu’il a de la valeur – et parce qu’ils croient que quelqu’un d’autre est prêt à l’acheter à un prix plus élevé.

Divulgation: “Saturday Night Live” est une émission télévisée de NBCUniversal, la société mère de CNBC. CNBC détient les droits exclusifs de câble hors réseau sur “Shark Tank”, qui présente Mark Cuban en tant que panéliste.