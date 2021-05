Dogecoin augmente encore de 20% et approche maintenant 70 cents par pièce

Le Dogecoin a de nouveau explosé mercredi matin, augmentant de 20% alors que la crypto-monnaie continuait de bénéficier du trading spéculatif.

La pièce numérique basée sur un mème Shiba Inu s’est échangé pour la dernière fois à un peu moins de 68 cents, en hausse d’environ 20% pour la journée. Il a dépassé les 50 cents par action pour la première fois mardi.

La flambée de cette semaine précède l’apparition prévue du PDG de Tesla, Elon Musk, sur « Saturday Night Live » de NBC. Musk est un fan de Dogecoin, et le potentiel pour lui de parler de la monnaie à la télévision nationale pourrait stimuler la demande.

Dogecoin a commencé comme une blague en 2013, à un moment où le boom de la crypto-monnaie en était à ses balbutiements et où un flot de petites pièces primitives entrait sur le marché. Doge a regagné sa popularité, apparemment stimulée par l’attention de milliardaires comme Musk et Mark Cuban et un accès facile via l’application de trading gratuit Robinhood.

La société Crytpo Coinbase répertorie Dogecoin avec une capitalisation boursière de 87 milliards de dollars, basée sur une simple multiplication du prix et des pièces créées. C’est plus élevé, sur le papier, que la capitalisation boursière de Coinbase cotée en bourse d’environ 56 milliards de dollars.

La montée en flèche de Coinbase ne semblait pas se propager aux plus grandes crypto-monnaies. Le prix du bitcoin a augmenté d’environ 2% dans le trading du matin, tandis que l’éther a légèrement baissé.