Dog the Bounty Hunter se joint à la recherche de l’assassin de Rachel Morin, mère de cinq enfants

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin de la semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information électronique gratuit du matin aux États-Unis

Duane Chapman, mieux connu sous le nom de Dog the Bounty Hunter, s’est joint à la recherche de l’assassin de Rachel Morin, mère de cinq enfants, dans le Maryland, alors que les détectives traquent des pistes à des centaines de kilomètres de là, à Chicago.

« Hey Bounty Nation, j’ai besoin que vous fassiez ce que vous faites de mieux et m’aidez à identifier ce suspect !! » » a écrit M. Chapman dans un post sur Instagram. « Rachel Morin a été brutalement assassinée par (quelqu’un) que les enquêteurs croient être un tueur en série. »

L’appel à l’aide était accompagné de séquences vidéo de surveillance précédemment publiées par le bureau du shérif du comté de Harford montrant l’homme qu’ils croient responsable du meurtre de la mère de cinq enfants à Bel Air, une ville au nord-est de Baltimore, le mois dernier.

Cette semaine, M. Chapman est apparu sur la chaîne câblée NewsNation pour offrir son expertise sur d’éventuels indices dans les images d’une invasion de domicile et d’une agression à Los Angeles en mars. L’ADN trouvé sur cette scène correspondait plus tard à l’ADN trouvé sur le lieu du meurtre de Morin dans le Maryland.

Les images montrent un homme torse nu quittant la maison dans l’obscurité de la nuit, portant des vêtements dans les bras.

Rachel Morin a été vue vivante pour la dernière fois alors qu’elle empruntait le sentier Ma and Pa (Bureau du shérif du comté de Harford)

Le shérif à la recherche de l’assassin de Rachel Morin affirme que les détectives traquent des pistes à Chicago

M. Chapman s’est concentré sur le collier du suspect, qui, selon lui, était serré et ne l’enlevait probablement pas fréquemment. Il a également émis l’hypothèse que la coupe de cheveux rasée de l’homme était de style militaire, ajoutant qu’il y avait deux bases militaires à proximité.

Il a ensuite montré ce qui ressemblait à un téléphone portable et a suggéré que des informations considérables pourraient être recueillies auprès des tours de téléphonie cellulaire à proximité.

Lorsque le bureau du shérif a diffusé les images, ils ont donné une description du suspect.

« L’homme inconnu est décrit comme mesurant environ 5′ 09 » 160 livres, âgé d’environ 20 à 30 ans, cheveux foncés, musclé et serait d’origine hispanique », a indiqué le département.

« Il ne s’agit pas d’une photo récente (au cours des six derniers mois) et la coiffure du sujet a peut-être changé. On pense que cet individu a des liens avec la région de Los Angeles et pourrait avoir été impliqué dans des crimes violents dans d’autres États.

Le shérif du comté de Harford, Jeff Gahler, a déclaré cette semaine à Law&Crime que les détectives suivaient également actuellement des pistes à Chicago, craignant que le tueur ne frappe à nouveau.

Le shérif Gahler n’a pas voulu entrer dans les détails de leur enquête, mais a prévenu : « Il n’y a rien pour l’instant qui l’empêche de recommencer. Je crois, et nos enquêteurs le croient, qu’il recommencera.