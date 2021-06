Dog The Bounty Hunter et sa famille rendent hommage à Beth Chapman deux ans après sa mort par cancer avec un clip de la défunte star chantant un karaoké

CHIEN Le chasseur de primes a partagé un doux souvenir de sa défunte épouse Beth Chapman à l’occasion du deuxième anniversaire de sa mort.

Beth décédé âgé de 51 ans le 26 juin 2019 après une longue bataille contre le cancer de la gorge et du poumon laissant derrière lui son mari Dog et leurs enfants Dominic, 35 ans, Cecily, 27 ans, Bonnie, 21 ans, et Garry, 19 ans.

Dog the Bounty Hunter a rendu hommage à sa défunte épouse Beth Chapman à l'occasion de l'anniversaire de sa mort

Duane « Dog » Chapman lui a rendu hommage et a partagé une vidéo de la star de télé-réalité faisant énergiquement du karaoké.

Beth a fait le tour de la pièce et a rappé en portant un t-shirt noir avec un pantalon noir avec une croix en strass éblouie sur le côté.

Dog a simplement sous-titré le message « Beth » alors que les fans se précipitaient pour se souvenir de la star bien-aimée.

« Elle était tellement amusante ! 🔥❤️😢😍 », a écrit un utilisateur d’Instagram.

Il a partagé une vidéo amusante de Beth en train de faire du karaoké

Beth est décédée après une bataille de deux ans contre le cancer en 2019

Duane 'Dog' Chapman était à ses côtés tout au long de son traitement anticancéreux exténuant

Un autre a ajouté: « Elle nous manque tellement. Repose au paradis douce Beth ❤️ »

Et un troisième a dit : « Elle me manque !!! Elle était une sur un million. »

Beth était connue comme le principal acolyte de Dog the Bounty Hunter, une série de télé-réalité qui suivait la vie du serf et du chasseur de primes.

L’émission s’est terminée en 2012 après huit saisons et a été remplacée en 2013 par Dog and Beth: On The Hunt, une série dérivée mettant en vedette Duane et Beth.

Dog The Bounty Hunter et Beth se sont mariés en 2006

En novembre 2017, Beth a révélé aux fans qu’elle luttait contre une forme agressive de cancer de la gorge et du poumon.

La star de CMT est initialement entrée en rémission, mais la maladie est revenue et s’est propagée à ses poumons.

Elle est décédée le 26 juin 2019.

Dog a malheureusement confirmé son décès sur Twitter, écrivant « il est 5h32 à Hawaï, c’est l’heure à laquelle elle se réveille pour aller faire de la randonnée dans la montagne Koko Head.

Beth était entourée de son mari et de sa famille lorsqu'elle est décédée

« Seulement aujourd’hui, elle a gravi l’escalier vers le paradis. Nous t’aimons tous, Beth. On se voit de l’autre côté. »

Ses enfants ont commencé une nouvelle tradition, afin qu’ils puissent honorer leur mère.

Cécile a déclaré au Sun qu’elle voulait lancer une nouvelle tradition où ils se retrouvent le jour de la fête des mères pour partager un repas.

Cecily a déclaré au Sun: « Je voulais vraiment commencer une nouvelle tradition. Un moyen où moi, Bonnie et Garry n’étaient pas seuls.

Les enfants de Beth se sont tous retrouvés à Denver pour se souvenir de leur mère

« Nos autres frères et sœurs ont toujours leurs mères pour la plupart, donc je pense que c’est bien que Garry, Bonnie et moi nous retrouvions désormais chaque année pour la fête des mères.

« Cela nous donne quelque chose à espérer au lieu de nous sentir tristes de la situation ou d’avoir l’impression d’être les seuls sans maman. »

Dog a retrouvé l'amour avec Francie Frane

Cecily s’est envolée pour Denver où elle a rencontré sa sœur Bonnie, tandis que frère Garry, qui travaille dans les forces de l’ordre, est descendu du Michigan.

« C’était absolument le meilleur sentiment de les voir tous les deux. Je les aime tellement. Je ne peux même pas exprimer à quel point cela signifiait pour moi de voir qu’ils étaient complètement d’accord avec l’idée et nous avons sauté sur l’occasion, » elle a dit.

Cecily a parlé ouvertement sur sa lutte contre le deuil dans des interviews précédentes avec The Sun révélant le un an après la mort de sa mère a été le « pire de sa vie ».