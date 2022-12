Dog the Bounty Hunter a touché 1,6 million de dollars d’impôts impayés après l’échec de la recherche de Brian Laundrie

DOG the Bounty Hunter a été touché par plus de 1,6 million de dollars de privilèges fiscaux fédéraux et étatiques après l’échec de sa recherche du défunt fugitif Brian Laundrie.

Le US Sun a confirmé en exclusivité que la star de télé-réalité et chasseur de primes, dont le vrai nom est Duane Chapman, doit des millions d’impôts impayés avec des dettes s’étendant du Colorado à Hawaï.

Les privilèges d’État de Dog à Hawaï concernent son “revenu individuel” de 2019 à 2014, selon des documents déposés auprès du Département des impôts.

Son privilège dans l’État d’Aloha est d’un total de 72 229 $.

Pendant ce temps, les privilèges fédéraux ouverts de Dog dans le Colorado couvrent les années 2014 à 2020 et sont répartis sur deux comtés.

Dans le comté de Douglas, Dog, 69 ans, doit des impôts fédéraux de 2014 à 2019, avec un privilège totalisant 799 975 $, selon les dossiers du bureau du greffier et de l’archiviste.

Un deuxième privilège a également été déposé à Douglas pour l’année 2020 au montant de 20 147 $.

Dans le comté de Jefferson, au Colorado, le bureau du greffier et de l’enregistreur a confirmé que l’ancienne star de la télévision avait un autre privilège fiscal fédéral ouvert pour les années d’imposition de 2014 à 2019 totalisant 800 087 $.

Dog a donné au US Sun une déclaration exclusive concernant sa situation fiscale.

“J’ai travaillé avec diligence pour régler ces dettes impayées et j’ai hâte de mettre cela derrière nous”, a déclaré le célèbre chasseur de primes.

LE CHIEN VEND SA MAISON

Plus tôt cette semaine, Dog a vendu le manoir du Colorado qu’il avait acheté en 2009 avec sa défunte épouse Beth Chapman pour 1,59 million de dollars, selon le New York Post.

La maison a été présentée dans sa série éponyme A&E.

Dog et sa nouvelle épouse, Francie Frane, ont depuis déménagé en Floride à plein temps, selon des informations.

L’ancienne star de télé-réalité n’a pas joué à la télévision à plein temps depuis plusieurs années.

CHIEN CHASSE UN FUGITIF

L’année dernière, Dog s’est lancé dans la recherche du fugitif Brian Laundrie.

Brian était en fuite pour le meurtre présumé de sa petite amie Gabby Petito.

Dog avait rejoint la chasse, mais a annulé son enquête après que le FBI eut trouvé les objets de Brian, puis ses restes.

Les restes squelettiques de Brian ont été retrouvés dans le parc Myakkahatchee Creek en Floride le 20 octobre, un peu plus d’un mois après que Gabby a été retrouvée étranglée à mort dans un camping du Wyoming.

Les restes, qui ont été décrits comme un crâne et des os partiels, ont été envoyés à un médecin légiste pour une enquête plus approfondie il y a plusieurs semaines après qu’une première autopsie ne soit pas concluante.

Le fiancé de Gabby a été porté disparu par ses parents après que la police de Floride l’ait nommé “personne d’intérêt” pour sa disparition.

On ne sait pas actuellement d’où vient l’arme que Brian a utilisée pour se suicider et si les enquêteurs savent ou non où elle se trouve.

L’influenceur de 22 ans a été retrouvé mort dans le Wyoming le 18 septembre 2021.

