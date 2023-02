Dog Essentials List : 13 nécessités pour les nouveaux propriétaires de chiens

De plus en plus de gens adoptent des chiens, mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c’est qu’il faut beaucoup de préparation avant que le nouveau chiot n’entre chez vous pour la première fois. Si votre ami à fourrure est déjà avec vous, ne vous inquiétez pas, même les nouveaux propriétaires de chiens peuvent se mettre au courant rapidement.

Je ne fais pas exception. Nous avons récemment adopté une paire de toutous de 5 ans qui avaient besoin d’un nouveau foyer, et à court préavis. Depuis, j’ai suivi un cours accéléré sur l’équipement de base pour chiens et jouets pour aider à garder mes cabots heureux. Si vous venez d’accueillir un nouvel ami à fourrure (ou deux) dans votre vie comme moi, ou si vous envisagez de le faire, ce guide est pour vous. Ici, je vais présenter les articles que j’ai achetés jusqu’à présent avec ceux que je suis sérieusement tenté d’obtenir. Nous tiendrons cette liste à jour.

Brian Bennett/Crumpe



Lit pour chien Furhaven

Mes chiens dorment beaucoup. Et puisque je ne veux pas les encourager à s’écraser sur des lits humains, les lits pour chiens sont indispensables. Ces lits de utilisez de la mousse à mémoire de forme pour un soutien supplémentaire, sont disponibles en plusieurs couleurs et ont un appui-tête en forme de L. Mes deux gars les adorent et profitent des surfaces confortables chaque fois qu’ils sont à proximité.

Les lits sont disponibles en plusieurs tailles, allant de 30 $ pour les petits à 160 $ ​​pour les jumbo plus.

PupProtector



Couverture imperméable PupProtector

J’avoue que ce produit peut sembler un peu frivole. Dépenser plus de 100 $ pour une couverture de meubles adaptée aux chiens semble extravagant. Cela dit, un de mes chiens absolument aime dormir (et ronfler) sur le canapé. Elle perd également ses cheveux comme une championne. Bien que je n’aie pas essayé les 130 $ personnellement, les milliers de commentaires élogieux des clients en font un moyen tentant de choyer un animal de compagnie. C’est aussi plus intéressant visuellement que la vieille couette actuellement sur mon canapé.

Amazone



Couvertures imperméables pour animaux de compagnie Petmaker

Bien qu’elle ne soit pas aussi luxueuse que les lits pour chiens haut de gamme, cette couverture pour animaux de compagnie en peluche, réversible et résistante aux taches de Petmaker est beaucoup moins chère. Et en cas d’accident, ne paniquez pas. Le revêtement est également lavable en machine.

Brian Bennett/Crumpe



Licol PetSafe Gentle Leader



Pour une façon confortable et sécuritaire de promener mes chiens, j’ai opté pour le de PetSafe. Il est très apprécié par des milliers d’acheteurs Amazon et disponible en plusieurs couleurs et tailles pour 20 $. Il est conçu pour décourager les mouvements brusques, les sauts et les tractions pendant les promenades, le tout sans étouffer votre animal.

Amazone



Laisse pour chien à DEL Illumiseen



Assurez-vous que les automobilistes vous voient, vous et votre chien, lors des promenades nocturnes à l’aide de ce gadget. La laisse pour chien LED d’Illumiseen brille en lumière continue ou clignote pour une attention supplémentaire qui attire l’attention. Illumiseen promet une autonomie de cinq heures et vous pouvez la recharger via USB. Il est également disponible en six options de couleur.

Brian Bennett/Crumpe



Sacs de recharge pour crottes de chien Frisco



Faire face au caca fait partie intégrante de la possession d’un chien. Bien que ce ne soit pas une corvée amusante, il existe des moyens d’atténuer le facteur beurk. L’une consiste à utiliser des sacs spéciaux comme . Considérés comme étanches et capables de masquer les odeurs, je peux confirmer qu’ils font le travail avec moins de malaise et qu’ils battent les sacs d’épicerie en plastique fragiles n’importe quel jour de la semaine. Le kit de 25 $ est livré avec une boîte de 900 sacs, ainsi que deux distributeurs de laisses pratiques pour que vous ne vous retrouviez jamais sans eux le moment venu.

Brian Bennett/Crumpe



Support de ramassage de caca de chien Eliamo avec lampe de poche LED



Voici un support de sac à crottes de chien encore plus élégant. Celui-ci d’Eliamo offre un espace de rangement pour les sacs de ramassage et arbore également une lampe de poche à DEL. Il se connecte également aux laisses de chien standard, de sorte que vous ne perdrez pas de vue les tas de caca dans l’obscurité.

Amazone



Sonnettes pour chien Folksmate



N’avez-vous jamais rêvé d’entraîner votre chien pour qu’il sache qu’il veut sortir ? Les sonnettes pour chiens Folksmate vous permettent de faire exactement cela. Oubliez la traduction des aboiements mystérieux – au fil du temps et avec une formation appropriée, votre chien fera tinter ces cloches pour vous dire qu’il doit sortir.

Wesen



Gamelles Wesen No Spill pour chien

Pour mettre en place des zones d’alimentation, j’ai utilisé le . À partir de 20 $, chaque ensemble comprend trois bols. Deux sont en acier inoxydable, un bol de nourriture de 53 onces et un bol d’eau de 27 onces. Le troisième est un bol de voyage pliable conçu pour se ranger facilement pour les voyages. La dernière partie de l’emballage est un tapis de sol en silicone avec des réceptacles de cuvette ajustés. Le tout passe au lave-vaisselle.

Brian Bennett/Crumpe



Conteneur hermétique pour aliments Iris

La croquette est intensément piquante. Pour empêcher cette odeur de nourriture pour chien de pénétrer dans tous les coins et recoins de votre maison, vous devrez la stocker correctement. À ce titre, je suggère fortement , disponible maintenant pour 37 $. L’emballage comprend un contenant de nourriture sèche de 33 pintes (25 livres) ainsi qu’un contenant de 12 pintes (10 livres) pour les friandises. Les unités sont empilables et le conteneur principal repose sur des roulettes rotatives pour un déplacement et un positionnement faciles.

Brian Bennett/Crumpe



Cornouiller Petstages

L’envie de mâcher des objets est normale pour les chiens. Au lieu d’utiliser vos meubles, vos chaussettes ou vos chaussures pour satisfaire ce besoin, donnez à votre chien un jouet à mâcher approprié à ronger. Vous avez beaucoup d’options, mais mes chiens adorent le , qui ne coûte que 10 $. C’est plus sûr et plus durable qu’un vrai bâton en bois, et c’est aussi un excellent jouet à rapporter.

FURminateur



Brosse FURminator deShedding



En plus d’investir dans un bon aspirateur, une autre méthode pour contrôler les poils d’animaux dans votre maison consiste à investir dans une bonne brosse. La brosse FURminator deShedding est un choix populaire. Il est conçu pour éliminer les poils lâches sans endommager le pelage et la peau de votre chien. Ses concepteurs affirment également qu’avec une utilisation régulière, vous pouvez réduire la perte de poils jusqu’à 90 %.

Brian Bennett/Crumpe



Les histoires de chiens de James Herriot



Profitez de votre temps libre avec cette collection attachante d’histoires centrées sur les chiens. Écrit par l’écrivain britannique primé James Herriot, qui a également écrit le classique , Dog Stories porte bien son titre. Dans ses pages se trouvent 50 histoires de liens d’amour entre les gens et leurs chiens.

