Dog Essentials List : 13 nécessités pour les nouveaux propriétaires de chiens

Pour une façon confortable et sécuritaire de promener mes chiens, j’ai opté pour le Licol Gentle Leader de PetSafe. Il est très apprécié par des milliers d’acheteurs Amazon et disponible en plusieurs couleurs et tailles pour 20 $. Il est conçu pour décourager les mouvements brusques, les sauts et les tractions pendant les promenades, le tout sans étouffer votre animal.