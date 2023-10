Doechii applaudit ses gâteaux colossaux sur TikTok, les tendances partout

Heyy Doechii

Étoile émergente Doechii Internet devient NUTS à cause de son tonitruant twerk TikTok qui lui a assuré sa place parmi les nouvelles filles de rap les plus méchantes du jeu.

Dans une vidéo TikTok désormais virale, on peut voir l’autoproclamée Swamp Princess secouer ses gâteaux colossaux pour Chat Doja« Wet V****a » de dans un spectacle fascinant de Talent qui a plongé les médias sociaux dans une FRENZY.

Doechii dansant sur @DojaCatLa chanson de « Wet Vag*na ». pic.twitter.com/OgLYUZEjJ2 – Le Club Kittenz (@TheKittenzClub) 13 octobre 2023

Ouf, ce truc était THANGIN’

oh bébé doechii est EMPILÉ. ..et je regarde pic.twitter.com/yz4EtckgfT — 𝐣𝐚𝐬𝐦𝐢𝐧𝐞🏳️‍🌈✨ (@adorexjas) 13 octobre 2023

Le mélange super talentueux de Grace Jones et Trina continue de monter avec des singles buzzy, un demande personnelle d’exécution depuis Beyoncéet à l’honneur dans Mass Appeal, Google Pixel et la série de contenu « Pixel RePresents » de Sony Music Entertainment célébrant le 50e anniversaire du hip-hop.

Avec la bénédiction de Bun-B, l’artiste « Persuasive » a sorti « Universal Swamp Anthem » – sa nouvelle version du hit classique d’UGK « Int’l Players Anthem ».

Découvrez-le ci-dessous :

« Avant, je voulais faire de la musique pour m’exprimer », a-t-elle déclaré dans un couverture de l’entretien avec Séduire. « Ensuite, j’ai eu une scène où je voulais juste diffuser de la musique. Maintenant, je suis dans une position où je veux gagner. « J’avais juste besoin de m’aimer en tant qu’artiste et maintenant que je le fais, je veux être la meilleure », a-t-elle poursuivi. «Je veux toucher les charts et je veux obtenir des distinctions et je veux faire le truc d’artiste, et ensuite je veux arrêter. Je vais probablement passer à autre chose. Peut-être que je vais réaliser, commencer à faire du sport, avoir une ferme. Peut-être que je retournerai à l’école. Je ne suis jamais allé à l’université. Vivez dans le dortoir. Élever mes enfants. Voyage. Qui sait? »

Allez-vous défendre Doechii maintenant que vous savez ce que vous savoir (si vous ne le saviez pas) ? Dites-le-nous ci-dessous et observez l’hystérie des médias sociaux à cause de ses applaudissements viraux sur le gâteau.